▲ La batalla comercial entre Estados Unidos y China afectó al dólar y Wall Street. Foto Afp

Reuters y Afp

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 14

Washington. Estados Unidos aplicará un arancel adicional de 100 por ciento a las importaciones procedentes de China, además de controles a la exportación de todo el software crítico fabricado en territorio estadunidense a partir del 1º de noviembre, anunció el presidente Donald Trump, lo que hundió los mercados financieros internacionales.

“A partir del 1º de noviembre (o antes, dependiendo de cualquier otra acción o cambio tomado por China), Estados Unidos impondrá un arancel de 100 por ciento a China, sobre cualquier arancel que estén pagando actualmente”, dijo Trump en su plataforma Truth Social.

En la misma fecha, “impondremos controles a la exportación de todo el software crítico”, agregó; la medida es una represalia por los límites a la exportación de minerales de tierras raras anunciados el jueves por Pekín y que son críticos para la tecnología y otras manufacturas.

El anuncio siguió a una amplia publicación que señalaba que se avecinaban nuevos gravámenes contra productos chinos, al tiempo que amenazaba con cancelar una reunión con el presidente de China, Xi Jinping, con quien pensaba reunirse a finales de mes en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Corea del Sur.

Trump se quejó de China a la que acusó de mantener como rehén a la economía mundial. “¡Están sucediendo cosas muy extrañas en China! Se está volviendo muy hostil”, añadió Trump en la publicación, que elaboró mientras se dirigía a un chequeo médico en un hospital militar cerca de Washington.