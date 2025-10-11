Sábado 11 de octubre de 2025, p. a27
Seattle. Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al maratón de 15 entradas, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar 3-2 a los Tigres de Detroit, ayer en el juego de postemporada más largo de la historia.
Con un out y las bases llenas, el dominicano Polanco impulsó a J.P. Crawford con un lineazo al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había pegado un sencillo al inicio, el mexico-cubano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del batazo decisivo de Polanco en el lanzamiento número 472 del épico quinto juego de una reñida serie divisional.
Los Marineros dejaron a 12 corredores en base y aun así ganaron la eliminatoria por un global de 3-2, con lo que lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001.
El próximo enfrentamiento será contra los Azulejos, campeones del Este de la Liga Americana, comenzando mañana en Toronto.
“Nunca nos rendimos. Simplemente seguimos luchando. No importa cuántas entradas juguemos. Estamos listos y esperamos nuestro momento”, afirmó Polanco.
El también quisqueyano Luis Castillo lanzó una entrada y un tercio para llevarse la victoria en su primera aparición como relevista en las Grandes Ligas. Logan Gilbert, otro miembro de la rotación de Seattle, trabajó dos capítulos sin permitir carreras en su primera salida como relevista desde sus días universitarios en la Stetson en 2017.
Detroit desperdició una actuación estelar de Tarik Skubal, quien ponchó a 13 durante una faena de seis entradas, en la que toleró una carrera. Los Tigres se fueron de 9-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 10 en base.
En la Liga Nacional, los Dodgers de Los Ángeles esperan por el ganador del quinto y último partido que se jugará hoy entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cachorros de Chicago.