Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a27

Seattle. Jorge Polanco conectó un sencillo que puso fin al maratón de 15 entradas, y los Marineros de Seattle avanzaron a la Serie de Campeonato de la Liga Americana al superar 3-2 a los Tigres de Detroit, ayer en el juego de postemporada más largo de la historia.

Con un out y las bases llenas, el dominicano Polanco impulsó a J.P. Crawford con un lineazo al jardín derecho ante Tommy Kahnle. Crawford había pegado un sencillo al inicio, el mexico-cubano Randy Arozarena fue golpeado por un lanzamiento y el dominicano Julio Rodríguez recibió una base por bolas intencional antes del batazo decisivo de Polanco en el lanzamiento número 472 del épico quinto juego de una reñida serie divisional.

Los Marineros dejaron a 12 corredores en base y aun así ganaron la eliminatoria por un global de 3-2, con lo que lograron avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde 2001.

El próximo enfrentamiento será contra los Azulejos, campeones del Este de la Liga Americana, comenzando mañana en Toronto.