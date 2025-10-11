Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a11

Jugadores como Carlos Acevedo, Kevin Álvarez y Luis Romo tendrán una de sus últimas oportunidades para convencer al técnico de la selección nacional, Javier Vasco Aguirre, y ganarse un lugar en el equipo de cara al Mundial de 2026, hoy en el duelo de preparación ante Colombia, y el próximo martes frente a Ecuador.

Las bajas por lesión del delantero del Fulham inglés, Raúl Jiménez, y del volante del Copenhague danés, Rodrigo Huescas, así como la ausencia del zaguero del Fenerbahce turco, Edson Álvarez, quien aún se recupera de una moles-tia en el muslo, cambiaron los planes en el armado del plantel tricolor para los partidos de la Fecha FIFA de octubre, lo cual podría ser aprovechado por algunos futbolistas para “llenarle el ojo” a Aguirre.

En conferencia de prensa antes del duelo ante Colombia, el cual se llevará a cabo este sábado en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, el timonel tricolor reconoció que estos encuentros le servirán para observar mejor a sus futbolistas y perfilar al equipo que competirá en el próximo Mundial.

“Me gusta que sean partidos exigentes, no me sirven sinodales cómodos a priori, porque nos podemos engañar con el resultado. Conocemos a casi todos los que han venido a la convocatoria, pero también es verdad que someterlos a una exigencia máxima nos sirve para sacar conclusiones, elegir bien y no equivocarnos.