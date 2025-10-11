Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a11

Guadalajara, Jal., Omar Bravo, ex futbolista de las Chivas detenido el sábado de la semana pasada acusado de abuso sexual infantil agravado, fue vinculado a proceso ayer luego de una larga audiencia de casi 12 horas realizada en juzgados de Puente Grande, que terminó poco antes de las 9 de la noche.

El ex seleccionado nacional deberá permanecer seis meses en prisión preventiva oficiosa dentro del reclusorio metropolitano, en el que permanece desde que fue detenido, mientras la Fiscalía del estado tendrá un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La audiencia, a puerta cerrada, empezó poco después de las 9 de la mañana y finalizó a las 20:30 horas. Oficialmente la resolución del auto de vinculación a proceso se basó en lo previsto por el artículo 142-L fracción I y II en relación al 142-Ñ fracción III, IV, V y VI del Código Penal para el estado de Jalisco.

Juan Soltero, abogado de la víctima –una menor de edad hija de la pareja sentimental de Bravo con quien vivía–, dijo que el juez les dio la razón al actualizar el hecho ilícito por el cual fue detenido el hoy vinculado.