Sábado 11 de octubre de 2025, p. a11

La creciente rivalidad entre México y Argentina vivirá hoy un nuevo capítulo en los cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile, donde los tricolores, liderados por su estrella Gilberto Mora, tratarán de conseguir el ansiado boleto a semifinales a costa del peligroso combinado albiceleste.

La encomienda de los dirigidos por Eduardo Arce no será sencilla, toda vez que, con seis títulos en su palmarés, Argentina es la selección más laureada en la historia de los Mundiales de la categoría.

Por su parte, el Tricolor, con 16 participaciones en la justa, suma apenas un subcampeonato y un tercer lugar.

Además, el último enfrentamiento entre México y Argentina en un Mundial Sub-20, el cual se llevó a cabo en la fase de grupos de Colombia 2011, terminó con una victoria 1-0 para la selección sudamericana. El de este sábado será su cuarto duelo, mientras los tres anteriores culminaron con dos triunfos para los albicelestes y uno para los tricolores.

De cara a este interesante encuentro, el defensa mexicano Diego Ochoa aseguró que, aunque su rival cuenta con más títulos en este certamen, no se dejarán intimidar por su jerarquía.

“Sabemos que nos ha ido mal a nivel histórico contra Argentina, es un rival contra el que no nos han salido las cosas, pero nosotros en la Sub-20 no nos enfrentamos a ellos jamás en nuestro proceso. Es el primer partido y creemos que podemos hacer un gran papel. Nos vamos a enfocar en lo que nosotros podemos realizar, cómo podemos hacerle daño a una selección que es favorita”, comentó.