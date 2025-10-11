Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz.

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a10

Como ocurre en todos los casos donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) interpone denuncia penal por evasión fiscal, el gobierno federal impugnará la resolución de un juzgado en Coahuila, que exoneró a Alejandro Irarragorri, dueño del Grupo Orlegui y propietario de los clubes de futbol Santos y Atlas, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay un juez que da una resolución, pero evidentemente se continúa el caso y “siempre se impugna”, dijo sin dar más detalles del caso. La víspera, Grupo Orlegui difundió un comunicado en el cual destacó que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Torreón, dictó el martes auto de no vinculación a Alejandro Irarragorri Gutiérrez al proceso penal promovido por la Fiscalía General de la República (FGR) a instancias del SAT. En principio, el magistrado no encontró elementos para vincularlo a proceso. El caso proviene de una denuncia presentada por FGR contra Irarragorrri en 2023. Se le acusa de evadir impuestos por más 17 millones de pesos.