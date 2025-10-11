Sábado 11 de octubre de 2025, p. a10
París. Aunque le costó una lesión, Kylian Mbappé cumplió como líder y goleador al marcar un tanto para guiar a la subcampeona Francia en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán, que la dejó a un paso de concretar su boleto al Mundial 2026.
Invicta después de tres partidos en las eliminatorias de la UEFA, Francia tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el Grupo D con pleno de nueve puntos y afronta las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania, segunda gracias a su espectacular victoria 5-3 en Islandia.
Francia visitará en tres días a Islandia y, dependiendo del resultado del partido entre Ucrania y Azerbaiyán, una victoria podría asegurar su boleto al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.
De regreso al Parque de los Príncipes, Mbappé fue el gran protagonista al abrir el marcador al 45+1 y mandar una asistencia para que Adrien Rabiot rematara de cabeza (69). Sin embargo, el ariete se resintió de una lesión en el tobillo derecho y debió abandonar el juego a los 83 minutos.
Fue cuando entró a la cancha Florian Thauvin, quien celebró su regreso a los Bleus después de seis años al sentenciar la goleada al minuto 84.
Agitada tras su derrota inicial ante Eslovaquia (2-0), Alemania corrigió su camino al Mundial con una goleada 4-0 ante Luxemburgo e incluso tiene la posibilidad de concretar su boleto el lunes cuando enfrente a Irlanda del Norte.
Todo dependerá de los resultados de esa jornada para desempatar un triple liderato en el sector A con Mannschaft, Irlanda del Norte y Eslovaquia que tienen seis puntos.
Bélgica complicó su camino al empatar sin goles con Macedonia del Norte en Gante y dejar escapar el liderato del grupo J.
Con tres victorias, Suiza confirmó su posición en la cima del sector B al ganar 2-0 en su visita a Suecia.
En las eliminatorias de la Concacaf, el estratega mexicano Luis Fernando Tena al frente de Guatemala complicó su pase al Mundial luego de dejar escapar en los últimos minutos la victoria y terminar con un empate 1-1 con Surinam, que de manera sorpresiva lidera el sector A. La igualada provocó incluso que los guatemaltecos cayeran al último puesto del grupo con apenas dos unidades.