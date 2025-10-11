▲ Kylian Mbappé cumplió como líder y goleador de los franceses al marcar un tanto y asistir en otro en el triunfo de los Bleus 3-0 sobre Azerbaiyán, pero salió lesionado. Foto Foro Afp

París. Aunque le costó una lesión, Kylian Mbappé cumplió como líder y goleador al marcar un tanto para guiar a la subcampeona Francia en la victoria 3-0 sobre Azerbaiyán, que la dejó a un paso de concretar su boleto al Mundial 2026.

Invicta después de tres partidos en las eliminatorias de la UEFA, Francia tiene el pase al gran torneo al alcance de la mano: domina el Grupo D con pleno de nueve puntos y afronta las tres jornadas que restan con un colchón de cinco sobre Ucrania, segunda gracias a su espectacular victoria 5-3 en Islandia.

Francia visitará en tres días a Islandia y, dependiendo del resultado del partido entre Ucrania y Azerbaiyán, una victoria podría asegurar su boleto al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

De regreso al Parque de los Príncipes, Mbappé fue el gran protagonista al abrir el marcador al 45+1 y mandar una asistencia para que Adrien Rabiot rematara de cabeza (69). Sin embargo, el ariete se resintió de una lesión en el tobillo derecho y debió abandonar el juego a los 83 minutos.

Fue cuando entró a la cancha Florian Thauvin, quien celebró su regreso a los Bleus después de seis años al sentenciar la goleada al minuto 84.