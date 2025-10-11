Erendira Palma Hernández

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a10

Una versión gigante de más de cuatro toneladas y nueve metros de diámetro del balón Trionda, que se utilizará en el Mundial 2026, asombra a los pasajeros que transitan por la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La colosal estructura ha sido montada para sumarse al ambiente futbolístico que ya recorre al país y convertirse también en uno de los referentes turísticos durante el certamen del próximo año.

“La Copa del Mundo va a ser una gran experiencia, y la idea del balón es que la gente tenga un motivo más para vivirla”, dijo Fernando Jiménez, director general de Mexecom, empresa encargada del montaje del esférico y especializada en la venta de espacios publicitarios en el AICM.

“Alrededor de esta plaza vamos a hacer algunos actos gastronómicos, habrá espacios publicitarios, será una zona de libre acceso para que la gente lo pueda visitar y vivir así toda la experiencia del Mundial”, detalló respecto a los planes para aprovechar el espacio donde se exhibe el balón.

Apenas al salir de la Terminal 2, los aficionados se encontrarán con la magnánima estructura que mide 9.14 metros de diámetro y 14.35 de perímetro, lo cual suma 262 metros cuadrados de superficie.

El impresionante tamaño del balón deriva en un peso de 4.2 toneladas de una estructura hecha con fibra de vidrio, tubos de fierro rolado, que están recubiertos por hule espuma y vinil autoadherible.