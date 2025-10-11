Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 9

Mijaín López, el mito cubano de la lucha grecorromana, sonríe como un gigante travieso. Parece capaz de lanzar por los aires a cualquier persona que se sienta a su lado. Sus hermanos Misael y Michel, que practicaron remo y boxeo, intentaron animarlo a subir al ring, pero él nunca fue de dar golpes. Prefería dar apretones y tirar al suelo a sus rivales en la pequeña localidad de Herradura, en el oeste de la isla, donde quedan todavía personas que lo vieron descalzo, corriendo por las calles polvorientas detrás de animales y cargando cajas de frutas y vegetales. Allí comenzó a pelear, incluso antes de que un profesor de lucha lo descubriera a los ocho años.

La gente que rodea a Mijaín recuerda a ese niño fortachón, corpulento y grande, pero humilde y respetuoso. Aunque desde hace varios años vive en La Habana, el campeón visita con frecuencia los mismos lugares, orgulloso de haber marcado “un puntito” en el corazón tabacalero de Cuba con sus cinco oros en los Juegos Olímpicos (Pekín 2008, Londres 2012, Río de Janeiro 2016, Tokio 2020 y París 2024), además de las cinco coronas mundiales. Ni siquiera otros grandes de las citas estivales como el velocista jamaicano Usain Bolt o el nadador estadunidense Michael Phelps alcanzaron la misma cantidad de metales dorados en una misma disciplina y en diferentes ediciones.

“Todo lo hice por mi país, porque siempre tendremos cuba-nos que luchen, cubanos dignos de ser cubanos”, dice a La Jornada el pentacampeón olímpico, alegre, bonachón, rodeado de amigos de La Habana en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se realiza desde el jueves el Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, cumbre internacional en la que también participan organizaciones y movimientos sociales. “Cada victoria está reflejada en una idea de la revolución, en el convencimiento y mentalidad que el comandante Fidel (Castro) sembró en nosotros. Disciplina, continuidad, ser ejemplo para los deportistas más jóvenes”.

Nunca pudo conocer a Fidel, pero el comandante miraba algunas de sus peleas por televisión. Cerca del final del campeonato mundial de China 2006, el también militante del Partido Comunista en la isla recibió un video en su teléfono en el que el líder revolucionario, acompañado por el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, parecieron más bien aficionados de la lucha grecorromana. “Cuando llegó el momento del combate (contra el ruso Khasan Baroev), Fidel llamó a Evo y le dijo: ‘siéntate aquí, para que veas a un verdadero cubano cómo lucha en unos Juegos Olímpicos’. Fue algo muy grande, porque él nos ense-ñó a luchar por esta revolución”.

Desde Atenas 2004, cita en la que quedó en quinto puesto, el gladiador de 1.98 metros y más de 132 kilogramos no volvió a perder un solo duelo. Su entrenador, Raúl Trujillo, a quien tiró al suelo durante su celebración en París, adelantó desde 2022 cuál era el plan para cumplir la misión final. “La idea es no participar en Centroamericanos y Panamericanos de 2023”, dijo. “Tampoco en el abanderamiento de la delegación cubana”. El ciclo fue atípico y cuesta arriba, pero alcanzó para llegar a la final de los 130 kilogramos contra el chileno de origen cubano Yasmani Acosta, la victoria más dulce y la que lo hizo leyenda.

Sobre la arena del Campo Marte francesa, Mijaín miró a una multitud enardecida. Se arrodilló y dejó los zapatos sobre la colchoneta, una tradición de los luchadores al retirarse. “Si yo empecé mi deporte desde los 10 años sin zapatos, ¿por qué no retirarme sin ellos? Entregué mi vida a la lucha”, reflexiona. “La noche antes de la final, me pesé y estaba tres kilos arriba. Eran las 2 y media de la mañana. Salí a correr, pero las rodillas se me inflamaron, sufrieron mucho el desgaste. Fueron en total 32 años de carrera deportiva. Tenía que dar un gran esfuerzo, quizá lo último para mí. Después de hora y media, logré bajar un kilo y medio. Me acosté. A las 5 de la mañana del día siguiente, volví a correr y bajé lo que faltaba. Me hizo hasta decepcionarme de mi deporte, pero la historia muchas veces es así: detrás de una gran victoria, hay una gran batalla”.