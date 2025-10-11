▲ Portadas de los álbumes, You Really Got Me, de The Kinks, y Wish You Were Here, Ummagumma y The Dark Side of The Moon, de Pink Floyd.

Pablo Espinosa

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. a12

¿Cómo llegó la música a nuestras vidas? ¿Cómo pasamos de la condición de niños a la de melómanos, o bien a la de escuchas ocasionales, pero concentrados? ¿En qué momento la música se convirtió en referente en nuestras vidas?

Estas preguntas, entre otras, surgen con la interrogante inicial de: ¿cuál es el primer disco en tu vida, el primero que decidiste comprar, con tu dinero y en qué momento?

En la entrega anterior transcribí los testimonios que han aportado en Facebook quienes así respondieron a la convocatoria que lancé con la pregunta ¿cuál fue el primer disco que compraste en tu vida? Y dado que me fue autorizado hacerlo, reproduzco a continuación las historias de vida que han seguido compartiendo.

Juan Pablo Biztec: “Vitalogy, de Pearl Jam. Era kct”.

Jorge R. Soto: The Monkees.

Pepe Del Valle: “Fueron dos: el que traía la música de la película Nacidos para perder y la de Los Beatles, Submarino amarillo”.

Eva Lepiz: “Casete de esos que se enrollaban con pluma Bic”.

Jair Ávalos López: “Con mis ahorros, en la primaria, Cuentos de Cri Cri y todavía me tocó casete”.

Juan Solís: “Pecado de juventud: Lluvia, de Luis Ángel. Era un acetato de 45 RPM, que encargué en el puesto de discos del mercado de la Gabriel Hernández. Era 1984 y tenía 10 años.

Patricia Camacho: “El elepé de un concierto en vivo de Deep Purple, con la Filarmónica de Londres. Lo compré en una pequeña tienda del ISSSTE, que estaba en la calle Delicias, en el centro de la capirucha”.

El Wray: “El mío, así de mi dinero que en realidad fueron dos n el Aurrerá de Nativitas en Chilangolandia, que fueron el Hysteria de Def Leppard y el Joshua Tree de U2”.

Edgardo Bermejo: “1979. Led Zeppelin”.

Javier Hernández Chelico: “En vacaciones trabajé con mi papá ¿1965?, Y con la lana que junté me compré el disco Teen Tops (ese donde están en un jeep del aeropuerto). Me aprendí las 12 canciones”.

Jorge García Ledesma: “Wes Montgomery y Fleetwood Mac en Chicago”.

José Luis Cabada Ramos: “Sargento Pimienta de Los Beatles, comprado en Casa Molina de Córdoba, Veracruz, en 1967, con 50 pesos que me regaló una tía”.

Andrés Tapia: “Cuando nací mis padres compraron algunos discos como 4, de Foreigner o Escape de Journey o la Novena de Beethoven, Wiener; K. Böhm y fueron más elepés, hasta el primer cedé que considero el inicio de mi colección: Oxygene, de Jean-Michel Jarre, edición Polydor, bastante sencilla que aún conservo. El segundo: un highlights del Don Giovanni, de Karajan, que sustituí con la ópera completa”.

Ampariushka Hernández: “Mi primer disco, comprado con mi sueldo de adolescente trabajando medio tiempo en vacaciones, fue Ray of Light, de Madonna, que destaca por la incorporación de música electrónica, dance y otros géneros, así como la influencia del hinduismo. Yo sólo quería un disco de Madonna y adquirí el álbum de su reinvención musical, je”.

Paola Flores: “Mi primer disco fue el concierto navideño de Andrea Bocelli. Suena cada diciembre en casa. ¡Adeste fidelis es mi favorita!”

Alejandro Toledo: “Recuerdo que compramos el disco de Genaro Moreno que traía La balada del vagabundo, pero lo dejamos en la parte de atrás del coche, fuimos ese día a Xochimilco, creo, y cuando regresamos de comer, el disco estaba todo curveado”.

Rodrigo de Oyarzábal: “1965: You Really Got Me, de The Kinks, en una discoteca que estaba en Insurgentes en el edificio de los zapatos Canadá”.

Graciela Ramírez Romero: “El primer disco que me compró mi mamá era un epé de los Beatles. Junto con una tornamesa pequeña en forma de maletita, como las que vuelven a ponerse a la venta hoy. Pero el primero que compré en el de Doors en vivo desde el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Un alucine de sonidos nuevos y profundos y mi entrada al rock pesado”.