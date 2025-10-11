Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 5

Madrid. Uno de los monumentos neolíticos más enigmáticos del mundo es el círculo de piedras de sílex situado en Gran Bretaña, Stonehenge, que ha sido estudiado a lo largo de la historia sin que hasta la fecha se hayan podido responder tres sencillas preguntas: quién, cómo y por qué se construyó. Eso pretende hacer el novelista inglés Ken Follet con su nueva obra, El círculo de los días (Plaza & Janés), en la que con 80 por ciento de ficción y 20 por ciento de hechos fácticos e históricos construye una historia a través de tres personajes y sus vicisitudes.

Follet presentó en Madrid la versión en español de ésta, su novela más reciente, proyecto en el que se embarcó hace varios años y que finalmente culminó. Este narrador es además uno de los más vendidos del mundo, con más de 198 millones de ejemplares de sus 38 libros, que han sido publicados en 80 países y traducidos a 40 idiomas.

El autor de Los pilares de la Tierra reconoció que mientras más se adentraba en los enigmas de Stonehenge más cautivado quedaba de sus misterios. La construcción de este momento se calcula que comenzó hace unos 5 mil años, en pleno neolítico, y en su inicio no era más que un terraplén circular rodeado por un foso con algunos pequeños postes de madera o piedras.

Hacia el año 2500 aC se añadieron piedras mucho más grandes llevadas desde otras partes de Inglaterra y Gales. Esto marcó el comienzo de más de 800 años de otras alteraciones que se extendieron hasta la Edad de Bronce, periodo en que se fabricaron las primeras herramientas y armas de metal. Para entonces era ya el mayor templo de Gran Bretaña.