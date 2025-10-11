▲ En la obra que se muestra a la izquierda, Léda et le cygne (1945), Henri Matisse presenta una versión simplificada de la figura de Leda, princesa etolia, de la mitología griega, reina de Esparta y madre de Helena de Troya. Además de ser una de las mujeres seducidas por Zeus, quien se le presentó en forma de cisne mientras ella caminaba junto al río Eurotas. Este cuadro, ejemplo del movimiento impresionista, que captura la esencia de la narrativa mitológica, es una de las piezas que estará disponible en una de las tres subastas que coinciden con la semana Frieze de Sotheby’s, en Londres, la cual se celebrará a mediados de octubre. Se espera que la pintura alcance un precio de entre 7 y 10 millones de dólares. Foto Afp