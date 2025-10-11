“D

icen que el hombre no es hombre / mientras que no oye su nombre / de labios de una mujer / puede ser…”. Versos de Antonio Machado.

Así bajo la piel coloreada se prolongaban nuestros nombres que se perdían en la inmensidad al exaltar la armonía estética que resplandecía como revelación centro y eje del secreto amoroso en que revivíamos un ciclo ya pasado, pero siempre vivo.

Vértigo de la expresión pasional de nuestros cuerpos. Espiral hacia arriba de sensaciones que daban paso a la palabra llena de significado arrastrada por gestos que incendiaban el crisol del silencio, previo a palabras que daban paso a la ternura compartida. Intercambio y búsqueda de las fuentes perdidas el estar presentes en uno y el otro aromadas de sexualidad vestida de entrega.

Entrega desbordada en la modulación matizada de la caricia, sorda y ciega del tocar sin tocar, fragor de loco frenesí entre imágenes húmedas, en la profunda división sol y sombra, en medio de sacudidas continuación del pasado, giro caleidoscopio de colores, ritmo y magia de los antepasados aztecas que satisfacían el hábito de buscar la huella en la memoria sin encontrarla, hasta que aparecía y no, porque era relación al paso de los días y años al ritmo atormentado de noches solitarias en las que como en el Cantar de los cantares se escondía la palabra mágica, “abracadabra”, del encuentro de auroras evocadoras de ciervos y gacela y pechos como racimos de uvas, entre vapores de mirra e incienso, eco de los cantares, “tú que estás en los jardines déjame escuchar tu voz”, que encerraba la espera, promesa de recepción y diálogo y encuentro inesperado como duende revelador.

Paciencia en que nos veníamos desde lo más profundo del ser, danza común, red de significaciones mutuas que se volvían una, porque estábamos implicados en sí mismos y la visión del otro, la responsabilidad del otro, inscritos en la doble espera de la espiritualidad y el encuentro de los instintos, que se inscribían (primera vez) y diferían contra viento y marea y daban a cada relación un significado nuevo a lo largo de la vida, a pesar de que el otro sea (y no hay de otra) el “ídolo idealizado” proyección de sí mismo.