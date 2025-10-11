Reyes Martínez Torrijos

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., Con un acto protocolario donde se entregó in memoriam la Presea Cervantina al periodista cultural Huemanzin Rodríguez, que recibió en su nombre su amigo Salvador Álvarez, la noche de ayer quedó inaugurada la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC).

Después, en la Alhóndiga de Granaditas se realizó un Fandango monumental, que reunió agrupaciones como Caña Dulce y Caña Brava, Son de Maíz y Mono Blanco.

En la ceremonia de arranque, realizada en el Museo Regional de la Alhóndiga de Granaditas, hicieron uso de la palabra Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura federal, y Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, así como otras autoridades.

La Presea Cervantina se entregó también a la actriz chiapaneca Petrona de la Cruz, por su trabajo fundamental en las artes escénicas de culturas originarias y por inspirar a más personas.

En esa velada se entregó el reconocimiento al periodista destacado a Alfonso Ochoa, y la Presea Eugenio Trueba a la artista e instrumentista Aurora Cárdenas Lara.

Curiel de Icaza resaltó el trabajo de los equipos técnicos que hacen viable el Cervantino, como una propuesta única en las artes, marcado por incluir la creación nacional. Además, pidió un aplauso para Huemanzin Rodríguez (1974-2025), de quien destacó su papel fundamental en la difusión de las artes, así como su generosidad.