▲ El frente del teatro Juárez, símbolo del FIC, luce vacío, con sus brazos abiertos a la espera de los fanáticos del arte. Foto Reyes Martínez

▲ Escenario principal de la Alhóndiga de Granaditas. Foto Imagen tomada de la página de la Dirección Municipal de Protección Civil de Guanajuato

Reyes Martínez Torrijos

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 3

Guanajuato, Gto., En las horas preliminares al inicio de la edición 53 del Festival Internacional Cervantino (FIC), la capital de Guanajuato y las personas se transforman. La ciudad es centro de trabajos de remozamiento en sus recintos y vialidades, pero más importante es que las muestras de exaltación y expectativa en las calles y el número de visitantes se incrementa.

La noche del 9, la última antes del comienzo del Cervantino, en los rostros de los jóvenes se ve cierta seriedad, cansados algunos, o solemnes. Aún no domina la explosión de contento o el quiebre de la cotidianidad; tampoco la contagiosa alegría.

Todavía un ambiente de ciudad turística del interior, con su ritmo pausado y propicio para apreciar las bellezas arquitectónicas de las que se enorgullece. El trato de los guanajuatenses empieza a agitarse. Cambia en una corriente tan tenue, la urbe del Bajío de herencia minera.

Un chico, frente al templo de San Francisco, a pesar de cierta oscuridad, lee su libro en la explanada del Museo Iconográfico del Quijote. Unos pocos paseantes o los grupos pequeños deambulan desinteresados de los bares semivacíos bajo una llovizna suave. Los edificios brillantes por una película de agua vierten en la calle música fuerte y convocante. Parecen más un ensalmo pidiendo concurrencias amplias.

Horas antes ya había expectación entre los habitantes de la ciudad para el inicio del ciclo con el concierto en la emblemática Alhóndiga de Granaditas, que atrae multitud de visitantes, desde los puramente interesados en la cultura y hasta los innumerables jóvenes que hacen del Cervantino una fiesta del 10 al 27 de octubre.

En un restaurante, un encargado batalla contra el viento para mantener en su lugar un pendón con el logotipo del FIC, mientras una sutil lluvia parece flotar más que caer. Los túneles aún no están abarrotados por el tráfico. Todavía se escucha el sonido de la ciudad y aves en algún momento. Como si la urbe alisara su mejor traje para esperar a los invitados.