Sam Eastmond es un trompetista, compositor y director de orquesta británico; se considera a sí mismo un outsider del jazz. Foto cortesía del FIC

Hernán Muleiro

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 2

Guanajuato, Gto., Sam Eastmond es el conductor de la orquesta que interpretará la obra Bagatelles, del saxofonista experimental John Zorn. Su presentación tendrá lugar hoy a las 20 horas en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, dentro del Festival internacional Cervantino (FIC).

En Eastmond, trompetista, compositor y director de orquesta británico, conviven dos vertientes del jazz, una relacionada con la de improvisación y la experimentación, una forma de pensar la música en la que el ejecutante prioriza su búsqueda sobre la conformidad del público; además, tiene un fanatismo y una vocación por las big bands, las grandes orquestas de jazz, que Eastmond no invoca como símbolo de una cultura pasada, sino que las considera una fuerza activa.

Hay compositores que tomaron el eco de la era del swing como concepto fantasmagórico, por ejemplo, The Caretaker, pero hay que reconocer la sagacidad de Eastmond de tomar un estilo formado hace un siglo y considerarlo en tiempo presente.

–¿Qué papel tiene John Zorn en tu carrera?

–Zorn cambió mi vida; antes de empezar a trabajar con él ya era un gran fan. Mi primer disco con una big band no podría haber existido sin la música de Zorn. Masada, el proyecto que compartimos, es una forma de tocar nuestra música, sin una apropiación musical de por medio, pero sin aislarnos, abrimos nuestras orejas, nuestros corazones y dejamos que todo eso se filtre a través de nuestro ser.

“Bagatelles, la obra de Zorn que presentaremos en el FIC, tiene influencias tan variadas que incorporan al compositor y arreglista de música para dibujos animados Carl Stalling, hasta música para filmes silenciosos.”

–¿Ocupa un lugar incómodo en el mundo del jazz?

–Quiero ser reconocido, pero sin dejar de operar como outsider. Groucho Marx, una de mis grandes influencias, dijo que “no formaría parte de un club que me tenga de miembro”; entonces, opero así porque he sido rechazado. Si toco como ejecutante de jazz suave siempre hay un momento en que me pongo ruidoso, así que prefiero no compartir escenario con ese tipo de músicos.

–Todos los países tuvieron que tratar con la búsqueda de su identidad dentro del jazz. ¿Cómo se da este fenómeno en Inglaterra?

–El origen del jazz es afro y es algo indiscutible. El problema de la identidad dentro del jazz está presente en todos los músicos del mundo; incluso en lugares como Nueva York, y hasta músicos como Zorn tuvieron que hacer su propia búsqueda en los años 90.

“Cuando era niño me regalaron dos discos, uno de Louis Armstrong y otro de Miles Davis, y aun a mi corta edad pude entender que su experiencia fue diferente a la mía, no sólo porque ellos eran estadunidenses, sino porque su experiencia fue la de ser negros en ese país.