Kevin Ruiz

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 26

Federico Dorcazberro, ciudadano argentino que se dedicaba al modelaje, es la persona que fue ejecutada por motosicarios la noche del jueves, cuando circulaba en su camioneta por el Anillo Periférico, en su cruce con la calle Electrificación, de la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo.

Fuentes de la Fiscalía General de Justicia confirmaron la identidad horas después de que ocurrieron los hechos.

Tras el crimen, los agentes de la Policía de Investigación identificaron que Dorcazberro se dedicaba a modelar, por lo que ya se indaga su círculo social, así como el entorno en el que se desempeñaba.

La noche del jueves, los responsables a bordo de dos motocicletas se emparejaron a la Jeep blanca y comenzaron a disparar contra el conductor, quien intentó descender.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que se trató de un ataque directo, por lo que de inmediato comenzó el análisis del material de las cámaras para conocer la ruta de escape de los agresores, que portaban sudaderas de diferentes colores y se supo que las motocicletas son negras.