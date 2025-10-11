El sonido de una motosierra alertó a los efectivos de la actividad ilegal
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 26
Dos hombres que talaban árboles de forma ilegal en la alcaldía Milpa Alta fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaban en un operativo como parte de las labores interinstitucionales para atender ese problema que afecta zonas boscosas de la Ciudad de México y áreas conurbadas.
Con la finalidad de combatir delitos contra el medio ambiente y disminuir actividades clandestinas de corte de ejemplares, el personal de cuatro dependencias realizaba patrullajes de seguridad en el paraje Tzompulle cuando escuchó el ruido de una motosierra.
Con las medidas de seguridad necesarias, se acercaron a la zona de la que provenía la actividad y observaron a dos sujetos que talaban árboles, que al ver a los efectivos intentaron escapar.
Tras una breve persecución, fueron alcanzados y después de la revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación, les aseguraron la motosierra, un hacha y resguardaron a dos caballos que llevaban.
Los policías les informaron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado fueron conducidos ante el agente del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica e iniciará la carpeta de investigación correspondiente.
Los patrullajes de vigilancia se realizan en coordinación con personal de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y de la Secretaría de Medio Ambiente por medio de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural.
Por otra parte, la Secretaría del Medio Ambiente local empezó a capacitar al equipo técnico operativo encargado del programa de supervisión de la biodiversidad en la Ciudad de México, con el propósito de reforzar las habilidades de identificación de especies animales y vegetales para conocer el estado que tienen y fortalecer su gestión.