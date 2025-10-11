De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 26

Dos hombres que talaban árboles de forma ilegal en la alcaldía Milpa Alta fueron detenidos por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participaban en un operativo como parte de las labores interinstitucionales para atender ese problema que afecta zonas boscosas de la Ciudad de México y áreas conurbadas.

Con la finalidad de combatir delitos contra el medio ambiente y disminuir actividades clandestinas de corte de ejemplares, el personal de cuatro dependencias realizaba patrullajes de seguridad en el paraje Tzompulle cuando escuchó el ruido de una motosierra.

Con las medidas de seguridad necesarias, se acercaron a la zona de la que provenía la actividad y observaron a dos sujetos que talaban árboles, que al ver a los efectivos intentaron escapar.

Tras una breve persecución, fueron alcanzados y después de la revisión de seguridad en apego a los protocolos de actuación, les aseguraron la motosierra, un hacha y resguardaron a dos caballos que llevaban.