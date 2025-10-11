▲ La titular de la CNDH hizo un repaso a la trayectoria de la activista en la búsqueda de su hijo Federico desde 1975. Foto La Jornada

Ángel Bolaños Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 26

El edificio de oficinas del Congreso de la Ciudad de México ubicado en avenida Juárez 60, colonia Centro, lleva desde ayer el nombre de la luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, fundadora del Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, también llamado Eureka.

Durante el acto en el que se develó la placa con la que se formalizó el nombramiento, su hija, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), refirió que el parque de enfrente, la Alameda Central, fue testigo de múltiples manifestaciones, plantones y huelgas para exigir a sucesivos gobiernos la presentación con vida de cientos de víctimas de desaparición forzada, como su hermano Jesús, de quien ya no supieron en 1975, cuando tenía 21 años, estudiaba medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León y era militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Acompañada por las activistas Eureka María Concepción Ávila González y Guillermina Cruz Santiago –hermanas también de personas desaparecidas–, el estudiante del IPN Jesús Ávila e Irma Yolanda Cruz, de la Escuela Normal Popular, Piedra sostuvo que el reconocimiento del Congreso capitalino a su madre “es un recordatorio al pueblo de México de esa lucha que no debemos olvidar”.