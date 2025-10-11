Capital
Ver día anteriorSábado 11 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/11. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/En renovación de línea 3 del metro se invertirán $850 millones/
A nterior
S iguiente
 
En renovación de línea 3 del metro se invertirán $850 millones
Foto
Foto Roberto García Ortiz
 
Periódico La Jornada
Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25

Autoridades locales iniciaron los trabajos para la renovación integral del tramo Indios Verdes- Universidad, en el que se dará mantenimiento y rehabilitación a talleres relacionados con el proyecto y a instalación de una mesa de expertos que elaborará los criterios técnicos y el plan de ejecución; será hasta mediados del 2026 cuando empiecen las obras. Para eso, se perfila una estrategia que no implique cerrar por completo la línea en un periodo largo y se concluya en esta administración, con las menores molestias posibles para los usuarios y la optimización de los recursos.

A nterior
S iguiente