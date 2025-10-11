Ángel Bolaños

Autoridades locales iniciaron los trabajos para la renovación integral del tramo Indios Verdes- Universidad, en el que se dará mantenimiento y rehabilitación a talleres relacionados con el proyecto y a instalación de una mesa de expertos que elaborará los criterios técnicos y el plan de ejecución; será hasta mediados del 2026 cuando empiecen las obras. Para eso, se perfila una estrategia que no implique cerrar por completo la línea en un periodo largo y se concluya en esta administración, con las menores molestias posibles para los usuarios y la optimización de los recursos.