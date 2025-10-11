Ángel Bolaños Sánchez y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25

El Gobierno de la Ciudad de México anunció que se ejecutará un plan de reordenamiento y reducción del comercio en la vía pública para liberar, por medio del diálogo y “por encima de intereses políticos, particulares o de grupo”, las calles del Centro Histórico, así como avenida Juárez, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Alameda Central y la Plaza de la Solidaridad, donde se estima que unas 13 mil personas ejercen esa actividad.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que esta estrategia incluye proyectos para su repoblamiento, acciones en materia de seguridad para impedir despojos e invasiones, así como el uso ilegal de bodegas o comercios, la visibilización de sitios culturales y patrimoniales con un nuevo modelo de gobernanza del Centro Histórico.

El subsecretario de Programas de Alcaldías, Adolfo Llubere, precisó que se instalará una comisión consultiva con la participación de los sectores privado, social, cultural, de la academia y de las organizaciones de comerciantes, en un acuerdo de corresponsabilidad sin renunciar a la facultad que tiene el gobierno para ordenar los lugares públicos y la actividad comercial para proteger una de las zonas patrimoniales más importantes de la ciudad y del país.