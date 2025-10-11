Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25

Habitantes del poblado Los Reyes Hueytlilac, en la alcaldía Coyoacán, criticaron la reposición de la consulta vecinal para la construcción del megaproyecto comercial Outlet Punto Sur, en Aztecas 210, mientras la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana evalúa el dictamen de estudio de impacto urbano de la obra sin considerar la opinión ciudadana.

Con una solicitud de información pública, el Observatorio Comunitario de Los Reyes Hueytlilac y el foro de análisis Outlet Punto Sur recabaron datos sobre el ingreso de la solicitud que hicieron los inversionistas en busca de avanzar con la edificación de la plaza comercial.

Vía transparencia, conocieron que “el dictamen de estudio de impacto urbano se encuentra en proceso de evaluación por la Dirección de Gestión Urbanística”; ante eso, los inconformes preguntaron si ya se había presentado la información de impacto del megaproyecto, “¿qué finalidad tiene que se reponga la consulta si no serán consideradas las opiniones en materia urbana?”