Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25
Habitantes del poblado Los Reyes Hueytlilac, en la alcaldía Coyoacán, criticaron la reposición de la consulta vecinal para la construcción del megaproyecto comercial Outlet Punto Sur, en Aztecas 210, mientras la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana evalúa el dictamen de estudio de impacto urbano de la obra sin considerar la opinión ciudadana.
Con una solicitud de información pública, el Observatorio Comunitario de Los Reyes Hueytlilac y el foro de análisis Outlet Punto Sur recabaron datos sobre el ingreso de la solicitud que hicieron los inversionistas en busca de avanzar con la edificación de la plaza comercial.
Vía transparencia, conocieron que “el dictamen de estudio de impacto urbano se encuentra en proceso de evaluación por la Dirección de Gestión Urbanística”; ante eso, los inconformes preguntaron si ya se había presentado la información de impacto del megaproyecto, “¿qué finalidad tiene que se reponga la consulta si no serán consideradas las opiniones en materia urbana?”
Para los habitantes de esa zona este nuevo proceso, que hasta el momento se efectúa sólo por Internet, es una simulación de las autoridades para aprobar el proyecto.
Los vecinos expusieron que la consulta es la forma en la que los residentes se protegen de las grandes construcciones, pues conocen los impactos de estas obras, por lo cual pueden emitir opiniones que podrían modificar el proyecto si les genera afectaciones.
Entre las principales preocupaciones de los pobladores de Los Reyes están la afectación hídrica, los usos de suelo que les fueron autorizados por la fusión de predios y el impacto urbano que traerá la construcción de la plaza comercial.
Asimismo, indicaron que las encuestas que realizaban en la comunidad, las cuales deben ser bajo la supervisión de las autoridades, fueron suspendidas y sólo se hace la de Internet, sin considerar que se trata de un proceso de reposición del ejercicio ciudadano, obligatorio para este tipo de obras.