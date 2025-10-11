Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración buscará que la capital sea parte activa del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual incluye contar con polos de desarrollo para atraer inversiones y generar empleos.

En el foro Capital de la inversión: crecimiento y récord histórico, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, aseguró que la administración federal apoyará a la local para acceder a iniciativas que generen valor y bienestar.

Brugada destacó que la Ciudad de México contribuye con 15 por ciento del producto interno bruto y atrae casi 60 por ciento de la inversión extranjera directa (IED), por lo que es la entidad más atractiva para el capital foráneo.

Después de comentar que durante el primer semestre del año el flujo de inversiones creció 36 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, destacó que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la Ciudad de México recibió un gran flujo de IED.

Calificó a la economía local de sólida, confiable, dinámica, más verde y segura, que continúa atrayendo inversiones y sigue creciendo.