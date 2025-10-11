Sábado 11 de octubre de 2025, p. 25
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, afirmó que su administración buscará que la capital sea parte activa del Plan México de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, lo cual incluye contar con polos de desarrollo para atraer inversiones y generar empleos.
En el foro Capital de la inversión: crecimiento y récord histórico, Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía, aseguró que la administración federal apoyará a la local para acceder a iniciativas que generen valor y bienestar.
Brugada destacó que la Ciudad de México contribuye con 15 por ciento del producto interno bruto y atrae casi 60 por ciento de la inversión extranjera directa (IED), por lo que es la entidad más atractiva para el capital foráneo.
Después de comentar que durante el primer semestre del año el flujo de inversiones creció 36 por ciento respecto al mismo periodo de 2024, destacó que a pesar de los aranceles impuestos por Estados Unidos, la Ciudad de México recibió un gran flujo de IED.
Calificó a la economía local de sólida, confiable, dinámica, más verde y segura, que continúa atrayendo inversiones y sigue creciendo.
Agregó que su gobierno busca reducir la desigualdad al promover el desarrollo en áreas periféricas como Tláhuac y Xochimilco, mediante la creación de polos de desarrollo que generan empleos y oportunidades.
La jefa del Ejecutivo local destacó un aumento de 26 por ciento en los ingresos capitalinos, lo que es crucial para atraer inversiones, y destacó que ningún programa social puede remplazar el empleo en una familia, por lo que se enfocan en fomentar la generación de plazas formales.
Brugada comentó que con el fideicomiso de infraestructura, que incluye inversión privada, se impulsa un programa de repavimentación con un gasto de 2 mil 600 millones de pesos para rencarpetar 3.5 millones de metros cuadrados, con los que se asignarán 52 contratos.
Resaltó que la Agencia de Inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico ha promovido más de 200 acciones y gestiona un portafolio de 257 inversiones en la ciudad, con un impacto estimado de 173 mil millones de pesos, de las cuales 100 mil millones ya han comenzado a inyectarse.