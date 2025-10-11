▲ Bomberos y los equipos de protección civil atendieron 62 encharcamientos. Arriba, en Coyoacán, mientras afuera de la estación Guelatao de la línea A del Metro, los usuarios intentaban subir a los pocos camiones de la RTP que brindaron servicio auxiliar sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Foto La Jornada y Jair Cabrera Torres

Sandra Hernández y Josefina Quintero

Periódico La Jornada

Sábado 11 de octubre de 2025, p. 24

El torrencial aguacero que cayó anoche en la Ciudad de México provocó un enorme caos en la avenida Ignacio Zaragoza por la suspensión provisional de la línea A del Metro y del Tren Ligero, además de encharcamientos en la zona de Santa Martha Acatitla. Asimismo, el hospital del Issste en Coyoacán resultó afectado, al igual que avenidas y calles del sur y el oriente de la capital.

Por el cierre de cinco estaciones de la línea A durante tres horas, cientos de pasajeros tuvieron que ser desalojados en Guelatao y se vieron obligados a esperar un transporte para continuar su camino. Algunos conductores de camiones se acercaron solidarios para dar aventón a la gente, que entre empujones luchaba por un lugar.

Los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros se abarrotaron y los pasajeros, sin importar el riesgo, iban colgados de las puertas con tal de salir de la zona.

Tras declararse la alerta roja por lluvias en la alcaldía Coyoacán, el servicio del Tren Ligero se suspendió de manera temporal de Las Torres a Tasqueña por acumulación de agua en el paso a desnivel de calzada de Tlalpan y la avenida Taxqueña, por lo que se desplegaron camiones de la red de transporte para el traslado de pasajeros.