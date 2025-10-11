Kevin Ruiz



Sábado 11 de octubre de 2025, p. 24

Lo dictámenes periciales tras la explosión de una pipa que transportaba gas en el puente vial La Concordia arrojaron que la empresa Silza tuvo omisiones en materia de gestión de riesgos al incumplir diferentes normas, entre ellas no realizar exámenes médicos al conductor Fernando Soto Munguía antes de su salida, así como permitirle conducir 16 horas en un término de 24 horas y por la falta de capacitación.

Al presentar los avances de la investigación del accidente del 10 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) refirió las irregularidades en que incurrió esa compañía gasera; además de las anteriores, no se ajustó a la normatividad federal e implementación de controles efectivos, que sumados a la falta de pericia del conductor originó la tragedia que dejó 31 personas fallecidas y 59 personas lesionadas.

En conferencia de prensa, la fiscal capitalina Bertha Alcalde resaltó que ese tipo de unidades deben circular a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora, lo que no fue respetado y quedó en los registros de la empresa Silza. Agregó que el conductor llevaba 6 horas con 20 minutos conduciendo y sólo tomó 15 minutos de descanso, cuando la norma establece que debe hacerlo 30 minutos por cada 4 horas de trayecto.

Esto se sumó a que en menos de un día Fernando Soto llevaba al volante 16 horas continuas de manejo, cuando el máximo es de 14 horas en un día.