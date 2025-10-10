S

on múltiples los datos de que estamos ante indicadores de que existen grupos clandestinos que por el momento se dedican sólo a demostrar su potencial criminal. No me refiero al crimen mayor, el narcotráfico y sus consecuencias, que es éste dónde el gobierno informa una reducción de 32 por ciento.

En México, cosa grave, hace tiempo que en materia de seguridad hemos perdido el control del terreno rural y de manera distinta el urbano, lo demuestran los mapas que a colores muestran los niveles de gravedad en que eso sucede y por ser tan claros los teme la autoridad. Lo que muestran los planos a colores es la percepción del pueblo sobre esas situaciones y ahí vamos mal.

El pasado 2 de octubre, durante los actos con los que ciertos grupos de la sociedad conmemoran la tragedia de Tlatelolco, surgió una banda de individuos fortachones vestidos con capucha, camiseta y pantalón negro llamado bloque negro que se dedicó a agredir, ya no sólo a propiedades privadas, sino de manera claramente premeditada a la policía, la que torpemente había sido instruida de dejarse atacar.

Surgen varias consideraciones sobre los hechos: 1. Que la señora Clara Brugada, jefa de Gobierno, haya sugerido al jefe de la policía Pablo Vázquez que ésta actuara con prudencia. 2. Que el jefe de la policía libremente haya actuado sin calcular las posibilidades de lo que sucedió. 3. Que el poderoso sistema de inteligencia heredado del hoy secretario García Harfuch no haya estado a la altura de la situación. Sería sumamente grave, ya que es presunción del gobierno en cómo se ha mejorado el control del crimen gracias a la inteligencia. 4. Que, como falla semejante, el Centro Nacional de Inteligencia ignore o conserve para su propio empleo información sobre algo que pudiera alterar mas aún el estado de inquietud en el que se encuentra la sociedad.

La ominosa aparición de este grupo llamado bloque negro evidentemente da lugar a una intensa molestia por parte de particulares que vieron afectados a sus propiedades, pero más aún es la inquietud que despierta en observadores sobre la causa real de este hecho. Hasta el momento pueblo y gobiernos nos hemos librado de que la inseguridad, con la violencia que significa, se haya visto acompañada por algún movimiento de carácter ideológico con expresiones clandestinas.