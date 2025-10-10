Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 18

En un operativo conjunto, autoridades federales detuvieron a Adolfo N, ciudadano peruano acusado de haber participado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de esa nación sudamericana en marzo de 2016 y contra quien se emitió una ficha roja de Interpol.

El gabinete de seguridad dio a conocer que Adolfo N fue capturado en una acción realizada en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.