Viernes 10 de octubre de 2025, p. 18
En un operativo conjunto, autoridades federales detuvieron a Adolfo N, ciudadano peruano acusado de haber participado en el homicidio de dos suboficiales de la Policía Nacional de esa nación sudamericana en marzo de 2016 y contra quien se emitió una ficha roja de Interpol.
El gabinete de seguridad dio a conocer que Adolfo N fue capturado en una acción realizada en Ciudad Nezahualcóyotl, estado de México, por elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con integrantes de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Instituto Nacional de Migración (INM) e Interpol.
El inculpado se encontraba en un domicilio ubicado en la colonia Las Maravillas, municipio de Nezahualcóyotl.
De acuerdo con la información oficial, en 2016 la Policía Nacional de Perú detuvo a varios implicados en el homicidio de dos suboficiales. Sin embargo, Adolfo N huyó a México, por lo que contaba con orden de aprehensión en Perú y ficha roja de Interpol.
Adolfo N fue detenido y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica.
La Semar proporcionó apoyo al personal de la SSPC durante el traslado del detenido a instalaciones del INM en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.