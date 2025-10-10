Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 18

Jueces federales con sede en distintas entidades concedieron a la Fiscalía General de la República (FGR), en cuatro casos diferentes, vinculación a proceso contra 25 integrantes de grupos delictivos, por lo que serán enjuiciados por su probable responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, y sentencias condenatorias de 60 a 80 años de prisión para seis personas, entre ellas Blas Vallejo, ex policía municipal de Puente de Ixtla, Morelos, que era parte de La familia michoacana.

En Zacatecas se inició proceso contra 14 personas (dos menores de edad incluidos) detenidas en Fresnillo, a quienes se les aseguraron 15 armas de fuego tipo fusil abastecidas con un total de 357 cartuchos, 26 cargadores, 476 cartuchos, seis chalecos balísticos y ponchallantas.

En Sinaloa se dictó vinculación a 10 personas (una de ellos menor de edad) detenidas tras un enfrentamiento con autoridades federales en inmediaciones de El Tetuán Viejo, municipio de Navolato.

Un juez federal con sede en Nayarit determinó vincular a proceso a tres presuntos delincuentes capturados en posesión de armas de fuego y cartuchos, que permanecerán en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 Noroeste.