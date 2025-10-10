Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 18

En México se estima que ocho de cada 10 niños de 6 a 11 años son usuarios de Internet, y pasan al menos 2.6 horas diarias conectados. Esta cifra se eleva a 4.5 horas al día para los adolescentes 12 a 17 años. De ellos, 95.1 por ciento accede a la red diariamente, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alerta sobre los riesgos que enfrentan niños y adolescentes en los espacios digitales, pues en el país, 22.9 por ciento de la población de 12 a 19 años ha sufrido algún tipo de ciberacoso.

De acuerdo con los datos del Inegi, cinco entidades reportan incidencia a la baja de estos ilícitos, en 20 estados no se han informado cambios y en siete se han incrementado.

Yucatán es la entidad con el mayor incremento de casos, pues 29.7 por ciento de los internautas se han visto afectados, un aumento de 43.5 por ciento a lo reportado en 2023. Se suman Aguascalientes, Hidalgo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Zacatecas.

En cuanto a niñas y adolescentes, 26.6 por ciento ha enfrentado algún acto de ciberacoso, frente a 22.9 por ciento de los varones. Esta cifra se eleva a 31.1 por ciento para las jóvenes de 20 a 29 años, frente a 22.1 por ciento de los hombres.