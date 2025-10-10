Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 17

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó que no ejercerá ninguna acción penal contra Flavio Cienfuegos Valencia, quien fue acusado en 2019 por Germán Martínez Cázares, entonces director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por presunto ejercicio ilícito del servicio público, así como uso irregular de atribuciones y facultades.

Según Martínez Cázares, actual diputado panista, Cienfuegos Valencia, quien era director de administración del IMSS –y años después fue jefe de la oficina de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE)– no atendía a delegados del instituto de salud, por lo cual interpuso denuncias.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó en un inicio que no había motivo por el cual sancionar. Ahora la FGR cierra el caso, al sostener que los hechos reportados “no ocurrieron”.

Aunque años después ya existían avances sobre la falta de elementos probatorios, en su momento ese fue un alegato en el INE para impedir el nombramiento de Cienfuegos en la secretaría ejecutiva del órgano electoral, el segundo puesto en importancia en el instituto.

En el Consejo General del INE se argumentó que el funcionario, quien era mano derecha de la consejera presidenta Guadalupe Taddei, no cumplía con los requisitos, por lo que que optarían por una mujer para el cargo.

Según lo establecido en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la FGR propuso el “no ejercicio de la acción penal”. El resultado de la indagatoria se le comunicó al apoderado legal del IMSS. “En el caso que transcurra el término señalado y no se haya interpuesto impugnación ante el juez de control, se dará totalmente concluido el asunto”, se lee en el oficio de la FGR.