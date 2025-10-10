Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 16

La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral realizó ayer su audiencia pública sin energía eléctrica. Momentos antes de comenzar la exposición de los ponentes, la sede de la Secretaría de Gobernación se quedó sin luz.

Sin micrófono ni equipo de sonido para quienes estaban en el salón Revolución, y con parte del alumbrado conectado a una planta de emergencia, los participantes, en su mayoría estudiantes y académicos, coincidieron en pedir la eliminación de los plurinominales en el Senado. Aunque de inmediato personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió para resolver el problema, lo lograron justo cuando estaba por concluir la audiencia.