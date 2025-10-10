▲ Los migrantes salieron el 1º de octubre de Tapachula, y llegaron ayer al municipio de Pijijiapan. Foto Afp

Édgar H. Clemente

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 16

Tapachula, Chis., La caravana migrante Por la Libertad ha recorrido 150 kilómetros en nueve días, desde su salida de la frontera con Guatemala el pasado 1º de octubre, en busca de avanzar hacia la Ciudad de México.

El éxodo llegó este jueves al municipio de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, procedente de Tapachula, trayecto que en automóvil se haría en dos horas.

“Vamos muy cansados, sobre todo las mujeres y los niños, pero vamos a seguir. Migración no nos ha ofrecido nada más que volvamos a Tapachula, pero para atrás no volvemos, vamos para adelante”, dijo vía telefónica la cubana Nely González. Añadió que durante el periplo reciben poca asistencia humanitaria, y con sus propios medios costean alimentos y agua.

Nely aseguró que agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración (INM) pusieron en marcha un operativo para detener a integrantes de la caravana que se separaron del contingente.

“Quieren disolver la caravana, pero aquí vamos todavía más de mil personas; iremos más unidos. Nuestro objetivo es la Ciudad de México, no vamos a desistir”, agregó.