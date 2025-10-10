Política
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/Encabezan Durazo e Icela Rodríguez inicio de audiencias para construir la reforma electoral/
A nterior
S iguiente
 
Encabezan Durazo e Icela Rodríguez inicio de audiencias para construir la reforma electoral
Foto
▲ El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 15

Hermosillo, Son., Con la finalidad de conocer las opiniones y propuestas sobre temas específicos de los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de un proyecto de reforma electoral, acorde a las condiciones actuales en México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezaron los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En este diálogo ciudadano y de elaboración de propuestas en materia electoral, el mandatario sonorense destacó que, bajo la visión de la Cuarta Transformación, se convoca al pueblo a un nuevo pacto democrático de fondo, que marcará un antes y un después y en la vida pública de México hacia una sociedad más justa y equitativa. “Porque esta reforma no es para los partidos, es para las y los ciudadanos mexicanos. Saludamos esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum; reconocemos en ella su voluntad democrática”, sostuvo el gobernador Durazo.

A nterior
S iguiente