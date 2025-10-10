De la Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025

Hermosillo, Son., Con la finalidad de conocer las opiniones y propuestas sobre temas específicos de los diferentes sectores de la sociedad para la construcción de un proyecto de reforma electoral, acorde a las condiciones actuales en México, el gobernador Alfonso Durazo Montaño y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, encabezaron los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

En este diálogo ciudadano y de elaboración de propuestas en materia electoral, el mandatario sonorense destacó que, bajo la visión de la Cuarta Transformación, se convoca al pueblo a un nuevo pacto democrático de fondo, que marcará un antes y un después y en la vida pública de México hacia una sociedad más justa y equitativa. “Porque esta reforma no es para los partidos, es para las y los ciudadanos mexicanos. Saludamos esta iniciativa de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum; reconocemos en ella su voluntad democrática”, sostuvo el gobernador Durazo.