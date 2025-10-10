▲ La ovación más prolongada de la noche en el Centro Nacional de las Artes fue para la embajadora palestina Nadia Rasheed. Foto Marco Peláez

Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 15

En un auditorio colmado de banderas latinoamericanas y con un enérgico rechazo al bloqueo impuesto por Estados Unidos, fue inaugurado anoche el noveno Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Más de 250 delegados de 23 países asistieron al acto inaugural, en el que expresaron su apoyo a la isla y su solidaridad con Palestina, al tiempo que varias voces demandaron que México rompa relaciones con Israel.

En la ceremonia, representantes del gobierno mexicano, legisladores, diplomáticos y dirigentes de movimientos sociales coincidieron en que Cuba encarna la dignidad y la resistencia frente a la adversidad.

Al dar por inaugurado el encuentro, el héroe cubano Fernando González Llort, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, agradeció la solidaridad histórica de México con su país y subrayó el apoyo brindado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la explosión de la Base de Supertanqueros de Matanzas ocurrida el 5 de agosto de 2022. Reiteró el compromiso de Cuba con Palestina y Venezuela, y rechazó las agresiones de Estados Unidos.

En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Carlos Imanol Belausteguigoitia Reyes, director general para Centroamérica y el Caribe, reafirmó el rechazo de México al bloqueo y anunció la segunda fase del programa Sembrando Vida en Cuba, además de subrayar la “valiosa presencia de médicos” de esa nación en comunidades mexicanas. “El pueblo cubano es ejemplo de fortaleza y esperanza”, sostuvo.

Al término de su discurso, el auditorio coreó: “¡A romper, a romper relación con Israel!”, en apoyo a Palestina.