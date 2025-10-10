Iván Evair Saldaña

Viernes 10 de octubre de 2025

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer no ejercer su facultad de atracción para revisar las suspensiones promovidas por asociaciones protectoras de animales que buscan frenar las corridas de toros en el país. Hasta ahora, el alto tribunal no ha definido un criterio sobre el tema, por lo que en algunas entidades los espectáculos taurinos han sido suspendidos mediante amparos.

Por seis votos contra tres, el pleno rechazó el proyecto de la ministra Lenia Batres Guadarrama en la solicitud 577/2025, que proponía que la SCJN entrara al análisis. “Es un tema que se ha debatido fuertemente en nuestro país… Me parece a mí que es importante que se atraiga”, expuso Batres. La apoyaron únicamente los ministros Sara Irene Herrerías Guerra y Arístides Rodrigo Guerrero García.

El caso llegó a la Corte a solicitud de magistrados del decimotercer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Con el fallo de los ministros, serán ellos quienes resuelvan el recurso 577/2025, aunque el caso podría regresar al máximo tribunal.

El debate sobre los toros ha sido constante. En 2022, el juez Jonathan Bass concedió a Justicia Justa una suspensión definitiva que frenó las corridas en la Plaza México, pero en diciembre de 2023, la segunda sala revocó la medida con un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, que permitió el regreso de la fiesta brava.