Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 14

Luego del asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y como parte del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han realizado jornadas, ferias y conversatorios sobre este tema en esta semana, ya que es una de las principales demandas en los pliegos petitorios de los estudiantes.

El mismo CCH Sur llevó ayer a cabo la charla virtual Regulación emocional en la adolescencia, a cargo del sicólogo Pedro Vargas, quien abordó estrategias para comprender las emociones y expresarlas de manera saludable.

El objetivo, señalaba la convocatoria, era descubrir cómo pueden construir un equilibrio emocional que abone a su vida diaria.