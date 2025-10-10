Viernes 10 de octubre de 2025, p. 14
Luego del asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y como parte del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han realizado jornadas, ferias y conversatorios sobre este tema en esta semana, ya que es una de las principales demandas en los pliegos petitorios de los estudiantes.
El mismo CCH Sur llevó ayer a cabo la charla virtual Regulación emocional en la adolescencia, a cargo del sicólogo Pedro Vargas, quien abordó estrategias para comprender las emociones y expresarlas de manera saludable.
El objetivo, señalaba la convocatoria, era descubrir cómo pueden construir un equilibrio emocional que abone a su vida diaria.
La Jornada ha confirmado que en las asambleas universitarias, los estudiantes han expresado que necesitan acompañamiento emocional porque a veces la carga de trabajo que se acumula por las tareas y proyectos finales los hace sentir estresados, aunado a que hay alumnos que enfrentan en silencio bullying en los grupos de mensajería instantánea y en redes sociales.
En la Gaceta UNAM dada a conocer ayer, la universidad destacó en su portada que fortalecerán la salud mental en alumnos de bachillerato para recomponer el tejido social.