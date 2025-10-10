Política
Realizan jornadas de salud mental tras crimen en CCH
Realizan jornadas de salud mental tras crimen en CCH
 
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 14

Luego del asesinato en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur y como parte del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora hoy, varias facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han realizado jornadas, ferias y conversatorios sobre este tema en esta semana, ya que es una de las principales demandas en los pliegos petitorios de los estudiantes.

El mismo CCH Sur llevó ayer a cabo la charla virtual Regulación emocional en la adolescencia, a cargo del sicólogo Pedro Vargas, quien abordó estrategias para comprender las emociones y expresarlas de manera saludable.

El objetivo, señalaba la convocatoria, era descubrir cómo pueden construir un equilibrio emocional que abone a su vida diaria.

La Jornada ha confirmado que en las asambleas universitarias, los estudiantes han expresado que necesitan acompañamiento emocional porque a veces la carga de trabajo que se acumula por las tareas y proyectos finales los hace sentir estresados, aunado a que hay alumnos que enfrentan en silencio bullying en los grupos de mensajería instantánea y en redes sociales.

En la Gaceta UNAM dada a conocer ayer, la universidad destacó en su portada que fortalecerán la salud mental en alumnos de bachillerato para recomponer el tejido social.

 

