Lilian Hernández Osorio

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 14

A raíz del estrés sicológico y emocional que han causado las falsas alarmas de colocación de bombas y las amenazas de agresiones físicas hacia la comunidad estudiantil, algunas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han emitido comunicados en los que sugieren evitar el uso de capuchas tanto a los alumnos como a los docentes y el personal administrativo.

A la par de las reparaciones de luminarias, botones de pánico y otras rehabilitaciones en sus respectivas instalaciones, las direcciones de facultades, preparatorias y planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) recomendaron a su comunidad tratar de no cubrir sus rostros con bufandas, paliacates, pasamontañas u otros accesorios que despierten sospechas en su atuendo.

Aunque no es una medida obligatoria, las comisiones locales de seguridad recomendaron esta medida como parte del reforzamiento de los protocolos de seguridad.

Ayer, un objeto sospechoso hallado dentro de la Escuela Nacional Preparatoria 3 de la UNAM causó alarma entre la comunidad y, por consiguiente, la evacuación de las instalaciones.

Sin embargo, el artefacto extraño en realidad era un termo con líquido en su interior, por lo que no representaba ningún riesgo reanudar las actividades.