Jared Laureles e Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 10

El Estado mexicano quiere imponer el mecanismo de las consultas públicas por encima de los procesos de autodeterminación de las propias comunidades indígenas, lo cual favorece el despojo de sus tierras para desarrollar megaproyectos, denunció la Caravana Mesoamericana por el Clima y la Vida.

Luego de instalar un plantón provisional frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misión civil –integrada por comunidades chontales, yaquis, zapotecas y mixes, entre otras– también dijo que existe una “violación sistémica” a los derechos de los pueblos originarios que enfrentan la represión por defender su territorio.

Mario Quintero, integrante de la coordinación de la Asamblea de los Pueblos indígenas del Istmo en Defensa la Tierra y el Territorio, señaló que tales violaciones se manifiestan a través de megaproyectos impuestos, decretos presidenciales, los abusos de empresas extractivas y la organización de consultas simuladas.

Al reiterar la exigencia de que se respeten los procesos de autoconsulta de las propias comunidades indígenas, indicó que en los planes de justicia se utiliza la consulta pública como una herramienta para favorecer el despojo.