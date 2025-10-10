Iván Evair Saldaña y Jared Laureles

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 10

Ante las manifestaciones y demandas de organizaciones civiles para ejercer su derecho de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó ayer la discusión de dos proyectos relevantes: uno que propone declarar constitucional el impuesto de 2 por ciento que el gobierno capitalino cobra a plataformas digitales, y otro que limita la posibilidad de que asociaciones civiles promuevan amparos en materia ambiental.

En sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió a Lenia Batres y Yasmín Esquivel retirar sus proyectos para escuchar primero a organizaciones. “Esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, dijo.

El proyecto de Batres resolvía el amparo en revisión 681/2022, promovido por Uber contra el artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, en el que plantea que las plataformas de entrega y paquetería, al usar intensivamente la infraestructura urbana, deben contribuir económicamente por su aprovechamiento.