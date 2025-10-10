Política
Ver día anteriorViernes 10 de octubre de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Ciencias
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/10/10. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/SCJN aplaza debates sobre impuestos a plataformas y amparos ambientales/
A nterior
S iguiente
 
SCJN aplaza debates sobre impuestos a plataformas y amparos ambientales
Foto
▲ Los repartidores temen que el gravamen afecte sus ingresos.Foto Germán Canseco
 
Periódico La Jornada
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 10

Ante las manifestaciones y demandas de organizaciones civiles para ejercer su derecho de audiencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó ayer la discusión de dos proyectos relevantes: uno que propone declarar constitucional el impuesto de 2 por ciento que el gobierno capitalino cobra a plataformas digitales, y otro que limita la posibilidad de que asociaciones civiles promuevan amparos en materia ambiental.

En sesión, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz pidió a Lenia Batres y Yasmín Esquivel retirar sus proyectos para escuchar primero a organizaciones. “Esta nueva Corte ha ofrecido tener diálogo y escuchar a todos los interesados antes de tomar una decisión”, dijo.

El proyecto de Batres resolvía el amparo en revisión 681/2022, promovido por Uber contra el artículo 307 ter del Código Fiscal de la Ciudad de México, en el que plantea que las plataformas de entrega y paquetería, al usar intensivamente la infraestructura urbana, deben contribuir económicamente por su aprovechamiento.

El proyecto de Esquivel buscaba resolver la contradicción de criterios 217/2021 entre tribunales colegiados sobre amparos ambientales. Propone que no sea suficiente que una asociación tenga en su acta la defensa del medio ambiente para promover un amparo y que el juez deberá considerar si el demandante resulta directamente afectado.

Afuera de la Corte, repartidores de plataformas digitales protestaron por el proyecto de Batres sobre el cobro de 2 por ciento. Integrantes de Repartidores Unidos de México exigieron declararlo inconstitucional, pues consideran que afectará sus ingresos al trasladarse el costo a ellos o a los consumidores.

 

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto