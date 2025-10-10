Alexia Villaseñor

Ante la prevalencia de enfermedades crónicas y desnutrición en el país, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) desarrolla 15 proyectos de alimentos funcionales para mejorar los aportes nutricionales de productos a través de la combinación de componentes naturales derivados de las semillas, frutas, verduras y lácteos.

La universidad explica que los alimentos funcionales son herramientas clave en la prevención de enfermedades no transmisibles que responderán ante los retos de salud pública derivados de la vida moderna, debido a su capacidad de ofrecer beneficios adicionales a la nutrición básica, como la regulación de glucosa, la mejora del perfil lipídico o el fortalecimiento del sistema inmunológico.

Las investigaciones de la universidad integran biotecnología, ingeniería alimentaria, saberes tradicionales y enfoque social, que se fortalecerán con la intervención de la Secretaría de Salud –con quien recientemente firmaron un acuerdo de colaboración–.

Éstas se agrupan en cuatro ejes temáticos: enfermedades cardiovasculares y metabólicas; nutrición y deficiencias; salud gastrointestinal, inmunológica y mental, así como sustentabilidad y conservación de alimentos.

A potenciar los beneficios del chilacayote

Entre los proyectos que resaltan está el desarrollo a partir del fruto de chilacayote, con propiedades bioactivas que contribuyen a la regulación de glucosa, lípidos y presión arterial. También cárnicos funcionales enriquecidos con nopal, chía, linaza y proteína de soya, dirigidos a personas con enfermedades metabólicas.