Angeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 7

Desde febrero de 2024, la Constitución prohíbe la producción, importación y venta de cigarros electrónicos, lo que incluye a vapeadores, dispositivos de tabaco calentado y cualquier otro de administración de nicotina, pero en la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, enviada por el Ejecutivo al Congreso de la Unión hace un par de semanas, se abre la puerta para la venta de estos últimos, pues refiere que la prohibición es solamente para los productos que no contengan tabaco, advirtieron académicos y organizaciones civiles.

Maximiliano Cárdenas, abogado de la organización Salud Justa Mx, explicó que en la propuesta de reforma a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) también existe una contradicción, pues además de aplicar el gravamen a los cigarros y puros, incluye a “otros productos con nicotina natural o sintética”.

Detalló que esto no tiene razón de ser porque esos “otros productos” son los dispositivos de tabaco calentado e incluso las bolsas de nicotina que se venden en México desde el año pasado sin ningún tipo de control regulatorio.

Rogelio Pérez Padilla, investigador emérito del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), dijo que las bolsas de nicotina tienen poco tiempo en el mercado, pero desde hace años se sabe que esta sustancia es altamente tóxica y genera adicción.