Angeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 7

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) solicitó a hospitales y almacenes de distribución la inmovilización y segregación de los ventiladores de la marca Philips modelo E30 que estén en sus instalaciones, y requirió al proveedor que los retire.

La medida se adoptó luego de que el pasado lunes, 43 personas interpusieron una demanda colectiva en contra de la empresa Philips México Comercial SA de CV por la distribución, comercialización y omisión en el retiro de más de 3 mil 500 ventiladores y dispositivos respiratorios defectuosos, muchos de los cuales seguían instalados y en uso en hospitales públicos y privados del país.

Estos equipos llegaron a México en el año 2020 con registro sanitario de emergencia para la atención de enfermos de covid-19, pero en 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos alertó que ese modelo y otros estaban defectuosos, por lo que debían dejar de utilizarse.

Varias naciones atendieron la recomendación, pero en el país se siguieron usando, lo que posteriormente generó un conflicto entre la multinacional y su distribuidora autorizada Healthcare Systems México, el cual llegó incluso a los tribunales.

Ayer, en un comunicado dirigido al Sistema Nacional de Salud y a la población en general, y sin mayores explicaciones, la agencia sanitaria también solicitó a las unidades médicas y almacenes que envíen los reportes de las acciones efectuadas a su Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, en los cuales deben incluir el nombre del distribuidor y los datos sobre la cantidad y modelos resguardados.