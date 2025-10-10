Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 6

Morena en la Cámara de Diputados adelantó que la próxima semana habrá actividades o sesiones de lunes a viernes, y probablemente el sábado, para desahogar todos los trámites relacionados con la reforma a la Ley de Amparo, pero también con diversos ordenamientos de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, explicó en conferencia de prensa que en el caso de la enmienda referente al amparo, el lunes en la mañana se llevaría a cabo el tercer y último conversatorio de parlamento abierto sobre el tema, y ese mismo día en la tarde se votaría en las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda para dictaminarlo.

En tanto, el martes 14 habría dos sesiones en el pleno de la Cámara: una para darle publicidad al dictamen a dicha ley y otra para su discusión y posible aprobación.

Por lo que se refiere a temas económicos, añadió Monreal, el lunes se reunirá la Comisión de Hacienda para la discusión y votación de los tres dictámenes de la Miscelánea Fiscal (Ley Federal de Derechos, Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación) y la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio 2026.