Viernes 10 de octubre de 2025, p. 6
El senador Luis Armando Melgar (PVEM) demandó “una investigación profunda sobre los actos de corrupción y desvíos en que incurrió el ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón” y la revisión inmediata de su nombramiento como cónsul en Miami, toda vez que hizo “desvíos millonarios durante su sexenio y permitió el avance de grupos criminales en la entidad, como el de la llamada Barredora”.
Sostuvo que el nombramiento diplomático de Escandón “fue un escudo de impunidad, otorgado desde el centro del poder para blindar a un operador político cercano a Adán Augusto López”.
Destacó que la política federal de seguridad “fue un error histórico”, porque “no se combatió al crimen, se le dejó crecer; no se protegió al pueblo, se blindó a políticos corruptos; no se construyó paz, se normalizó la impunidad”.
La actuación del legislador y empresario, que según él mismo ha destacado, hizo su carrera en Tv Azteca, cada vez se aleja más del bloque de legisladores de la 4T, conforme ha escalado la confrontación entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal.
En ese contexto, Melgar pidió licencia para ausentarse del cargo el pasado 30 de junio, cuando se aprobó la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero su suplente, el cantante Erasmo Catarino, votó en contra.
El pasado miércoles, Melgar directamente sufragó contra las modificaciones a la Ley de Amparo y su actitud preocupa entre los guindas, toda vez que el bloque de la 4T cuenta con 87 votos, contando el suyo, uno más de la mayoría calificada necesaria para la aprobación de las reformas constitucionales.
Melgar subrayó que el fracaso de la política de seguridad de “abrazos, no balazos, es un lastre histórico para Chiapas y para México, pues representa la normalización de la corrupción, la violencia y la ausencia de justicia social del sexenio pasado”.