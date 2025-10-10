Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 6

El senador Luis Armando Melgar (PVEM) demandó “una investigación profunda sobre los actos de corrupción y desvíos en que incurrió el ex gobernador de Chiapas Rutilio Escandón” y la revisión inmediata de su nombramiento como cónsul en Miami, toda vez que hizo “desvíos millonarios durante su sexenio y permitió el avance de grupos criminales en la entidad, como el de la llamada Barredora”.

Sostuvo que el nombramiento diplomático de Escandón “fue un escudo de impunidad, otorgado desde el centro del poder para blindar a un operador político cercano a Adán Augusto López”.

Destacó que la política federal de seguridad “fue un error histórico”, porque “no se combatió al crimen, se le dejó crecer; no se protegió al pueblo, se blindó a políticos corruptos; no se construyó paz, se normalizó la impunidad”.

La actuación del legislador y empresario, que según él mismo ha destacado, hizo su carrera en Tv Azteca, cada vez se aleja más del bloque de legisladores de la 4T, conforme ha escalado la confrontación entre Ricardo Salinas Pliego y el gobierno federal.