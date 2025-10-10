Faltan controles: PRI
Busca acabar con la evasión y otros delitos fiscales, señala Itzel Castillo
Viernes 10 de octubre de 2025, p. 6
El Senado se prepara para aprobar la próxima semana, con los votos de Morena y aliados, la minuta con las reformas a la Ley Aduanera que les remitió la Cámara de Diputados el pasado miércoles, y que ya está en análisis en las Comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, que encabezan Miguel Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), destacó que es una reforma importante, encaminada a atacar la evasión y otros delitos fiscales y garantizar que las operaciones de comercio exterior cumplan la ley, además de actualizar el marco normativo conforme a las necesidades actuales del intercambio comercial internacional.
La oposición anunció que votará en contra. El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, adelantó que no avalarán la enmienda porque el bloque de la 4T, integrado por Morena, PT y PVEM, “no va a querer cambiarle ni una coma” a la minuta, que “no aborda los temas de fondo ni atiende los casos de corrupción vinculados al contrabando y el llamado huachicol fiscal”.
Entre las principales modificaciones a la ley remitida al Senado están que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años, con posibilidad de renovar otros 20, pero con certificaciones obligatorias cada tres. Se crea un consejo aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento, suspensión o cancelación de dichas patentes, además de las inhabilitaciones que correspondan.
Sin embargo, Claudia Anaya (PRI) consideró que la enmienda no resuelve el tema de los controles para quienes están al frente de las aduanas del país. A su juicio, se requieren mejores controles y procedimientos administrativos en torno al otorgamiento de la patente de 20 años, que podrían ser de 40, o de lo contrario, los poseedores de las mismas podrían dedicarse a hacer negocios o incurrir en delitos, como el huachicol fiscal.
Es necesario, insistió, incluir mayores requisitos para saber cuándo quitar esas licencias, si es que cometen irregularidades; “faltan ahí mecanismos de control”.
Destacó que a la Agencia de Transformación Digital se le asignan funciones en el control aduanal, y ello requiere que se le dote de “mucho presupuesto”, dado que necesitará de softwar muy bien cuidado y con amplio soporte para evitar el hackeo, porque son demasiados datos que pretenden meter ah”.
De por sí, agregó, esa agencia tiene cada vez más atribuciones, que se le han sido dando en diversas leyes, no sólo en la de Telecomunicaciones. Desafortunadamente, apuntó, se quiere aprobar a toda prisa, sin el análisis que el Senado, como cámara revisora, debe llevar a cabo de lo aprobado por los diputados.