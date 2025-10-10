▲ Se actualizan las normas de aduanas conforme a las necesidades del intercambio comercial internacional, dijo ayer la presidenta del Senado. La imagen, en Manzanillo. Foto Germán Canseco

Andrea Becerril

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 6

El Senado se prepara para aprobar la próxima semana, con los votos de Morena y aliados, la minuta con las reformas a la Ley Aduanera que les remitió la Cámara de Diputados el pasado miércoles, y que ya está en análisis en las Comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, que encabezan Miguel Ángel Yunes Márquez y Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo (Morena), destacó que es una reforma importante, encaminada a atacar la evasión y otros delitos fiscales y garantizar que las operaciones de comercio exterior cumplan la ley, además de actualizar el marco normativo conforme a las necesidades actuales del intercambio comercial internacional.

La oposición anunció que votará en contra. El coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, adelantó que no avalarán la enmienda porque el bloque de la 4T, integrado por Morena, PT y PVEM, “no va a querer cambiarle ni una coma” a la minuta, que “no aborda los temas de fondo ni atiende los casos de corrupción vinculados al contrabando y el llamado huachicol fiscal”.

Entre las principales modificaciones a la ley remitida al Senado están que las patentes de agente aduanal tendrán una vigencia de 20 años, con posibilidad de renovar otros 20, pero con certificaciones obligatorias cada tres. Se crea un consejo aduanero, encargado de resolver sobre el otorgamiento, suspensión o cancelación de dichas patentes, además de las inhabilitaciones que correspondan.