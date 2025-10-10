Viernes 10 de octubre de 2025, p. 4
La incorporación de un artículo transitorio a la Ley de Amparo que realizó la Cámara alta “es muestra no de que el senador Adán Augusto López esté contra la Presidenta ni mucho menos”, sino de que el Senado, en ejercicio de su autonomía, consideró que se ajustaba a los criterios fijados en la Corte, sostuvo Claudia Sheinbaum. “Ese era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario.”
En la mañanera, la mandataria salió en defensa del líder morenista, aun cuando ese transitorio desató la polémica sobre la retroactividad en la reforma. Aseguró que conforme a los criterios legales, en los juicios que están en curso se aplicará la norma vigente en la etapa en que se encuentre, pero en las sucesivas entrará en vigor la enmienda correspondiente.
Explicó que aun cuando hay una idea de que la Presidenta lo decide todo y que es “autoritaria”, este cambio muestra que hay respeto a la actuación del Congreso. Sin embargo, acotó, cuando surgió la polémica a partir de la redacción confusa de dicho artículo, el Poder Ejecutivo sugirió cambiarlo para dejar más claro que no se pretende la aplicación retroactiva.
Apuntó que el objetivo principal es reducir los tiempos en los juicios para que no se prolonguen hasta 20 años y revisar los términos en que pueden presentarse los amparos ante una sentencia definitiva de la Corte.
Puso de ejemplo que cuando la UIF congela una cuenta por sospecha de lavado de dinero y se otorga la suspensión, esta medida se utiliza para vaciar la cuenta.