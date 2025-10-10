Alonso Urrutia y Alma E Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 4

La incorporación de un artículo transitorio a la Ley de Amparo que realizó la Cámara alta “es muestra no de que el senador Adán Augusto López esté contra la Presidenta ni mucho menos”, sino de que el Senado, en ejercicio de su autonomía, consideró que se ajustaba a los criterios fijados en la Corte, sostuvo Claudia Sheinbaum. “Ese era el objetivo del transitorio, no castigar a un empresario o ser autoritario.”

En la mañanera, la mandataria salió en defensa del líder morenista, aun cuando ese transitorio desató la polémica sobre la retroactividad en la reforma. Aseguró que conforme a los criterios legales, en los juicios que están en curso se aplicará la norma vigente en la etapa en que se encuentre, pero en las sucesivas entrará en vigor la enmienda correspondiente.