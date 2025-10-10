Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Viernes 10 de octubre de 2025, p. 4

La convocatoria de las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda de la Cámara de Diputados para empezar desde hoy una serie de conversatorios sobre las reformas a la Ley de Amparo generó controversia en San Lázaro, pues mientras los legisladores de mayoría defendieron las fechas y el formato de dicha actividad, la oposición alertó que no fueron acordadas antes, por lo que se trata de un albazo y agandalle.

Luego de que el miércoles el presidente de la Comisión de Justicia, el morenista Julio César Moreno, indicó que se acordó hacer un parlamento abierto para estudiar la propuesta de reforma de la presidenta Claudia Sheinbaum, las bancadas de PRI y PAN denunciaron que en la Gaceta Parlamentaria se había convocado a foros hoy, mañana y el lunes, sin que se hubiera pactado en comisiones.

Interrogado al respecto, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, aseguró en conferencia de prensa que “no hay una actitud de sorprender a nadie” con las fechas y modalidad de los foros, pues él ya había hablado con sus pares de los otros partidos sobre el tema.

De igual manera, se le preguntó sobre el hecho de que los presidentes de las comisiones unidas sustituyeron antier una Gaceta Parlamentaria ya publicada con otra, para incluir de última hora las fechas de los tres conversatorios, pero dijo ignorar la razón de eso.