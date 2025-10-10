Q

ue se oiga otra vez: si el jazz en México goza de buena salud, es gracias a los programas de radio especializados en el tema que se despliegan y se siguen desplegando en el territorio nacional desde el 31 de diciembre de 1959, cuando Juan López Moctezuma pone en el aire su Panorama del Jazz, vía Radio UNAM. Hoy, éste se sigue transmitiendo en la misma frecuencia, de lunes a viernes, a las 19 horas bajo la producción y conducción de Roberto Aymes.

Los ejemplos se multiplican. Hay al menos siete programas de jazz a lo largo y ancho del país transmitiendo ininterrumpidamente desde hace más de 30 años, y esta asombrosa y encomiable labor será reconocida por el Instituto Nacional de Bellas Artes a través de un homenaje que ya se está fraguando para el año entrante.

Programas de radio hay muchos, pues. Pero radiodifusoras que se especialicen en este género sólo hay una: Horizonte, instaurada por el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) en 2001, y que ha contribuido intensamente, de mil maneras (bueno, no tantas) para que el jazz siga penetrando y tomando forma entre sectores más amplios de la población.

Previamente, el IMER transmitía jazz eventualmente desde la señal de Opus 94, estación de música clásica, gracias al maestro Fernando García Olmedo, quien en algún momento convenció a las autoridades para dedicar un mes completo a la música sincopada. Fue así que nació En Octubre, Jazz.

Ya en 2001, con Martín Rizo Gavira como fundador y primer gerente de Horizonte, el festival En Octubre, Jazz es heredado a la nueva transmisora y desde entonces, año con año, octubre se convierte en todo un banquete de conciertos gratuitos para los radioescuchas. Después de Rizo Gavira, a la gerencia fueron llegando Agustín Barrera, Sonia Yáñez, Ignacio Acosta, Érik Montenegro, Germán Palomares Oviedo y Mariana Pérez Viveros, quien desde 2019 lleva la batuta y marca rutas. Claro, siempre de la mano del maestro Roberto López, quien desde el mismísimo arranque en 2001 se ha encargado de la producción general de Horizonte.

Bueno, pues este 2025 ha regresado En Octubre, Jazz, con conciertos en el Estudio A del IMER, en la Terraza de la Cineteca Nacional; y ahora también en el escenario de El Divino Narciso, de la Universidad del Claustro de Sor Juana.