L

a propuesta de Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero parlamentario encendió el debate público. ¿Estás de acuerdo con su iniciativa de eliminar el fuero de senadores y diputados? Los resultados pueden verse en la gráfica.

Metodología

La participación en el sondeo es libre. Participaron 3 mil 842 ciudadanos. De X (Twitter), 399; de Facebook, 336; de El Foro México, 155; de Instagram,187; de Threads, 365, y de YouTube, 2 mil 400.

X

Nos representan; ante la ley deben ser iguales a todos los demás ciudadanos.

@isabelmg2/Puebla

Estoy de acuerdo en eliminar el fuero, pero dudo mucho de que les convenga a los diputados y senadores, pues ya no podrían hacer sus negocios sin ser investigados.

@Egierre67796923/Toluca

¡Por supuesto! Nadie por encima de la ley. Eso ha facilitado impunidad, perpetuidad y tráfico de influencias.

@DrSergioHdez /Culiacán

Es necesario para acabar con la corrupción e impunidad...

@frijolon/Veracruz

Facebook

Que sean exactamente igual que un ciudadano. No somos monarquía.

María Ramírez/Ciudad de México

La impunidad y la corrupción de los poderosos es el principal problema que se debe combatir para alcanzar una mayor democracia. Y lo más importante: que paguen sus impuestos y se les castigue.

Sergio Rivas Pérez/estado de México

Muchos políticos se agarran de su fuero, se sienten intocables, como haciendo mofa del sistema; ya que les caiga todo el peso de la ley sin importar quién seas ni qué cargo ocupes.

Denisse Gutiérrez Camargo/Guadalajara

Los diputados y senadores no deben escudarse en el fuero. Estoy de acuerdo en retirarles esa protección. Prueba de ello, los dos presuntos implicados en delitos, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno.

Salvador González Mojica/Ciudad de México

El Foro México

Sólo que se regule el fuero para que no se amparen en él los funcionarios que han cometido delitos, como el caso de Ricardo Anaya.