Abrumadora mayoría aprueba abolir el fuero // Protege los delitos de la clase política // Sheinbaum, contra el blindaje legislativo
a propuesta de Claudia Sheinbaum para eliminar el fuero parlamentario encendió el debate público. ¿Estás de acuerdo con su iniciativa de eliminar el fuero de senadores y diputados? Los resultados pueden verse en la gráfica.
Metodología
La participación en el sondeo es libre. Participaron 3 mil 842 ciudadanos. De X (Twitter), 399; de Facebook, 336; de El Foro México, 155; de Instagram,187; de Threads, 365, y de YouTube, 2 mil 400.
X
Nos representan; ante la ley deben ser iguales a todos los demás ciudadanos.
Estoy de acuerdo en eliminar el fuero, pero dudo mucho de que les convenga a los diputados y senadores, pues ya no podrían hacer sus negocios sin ser investigados.
¡Por supuesto! Nadie por encima de la ley. Eso ha facilitado impunidad, perpetuidad y tráfico de influencias.
@DrSergioHdez /Culiacán
Es necesario para acabar con la corrupción e impunidad...
Que sean exactamente igual que un ciudadano. No somos monarquía.
María Ramírez/Ciudad de México
La impunidad y la corrupción de los poderosos es el principal problema que se debe combatir para alcanzar una mayor democracia. Y lo más importante: que paguen sus impuestos y se les castigue.
Sergio Rivas Pérez/estado de México
Muchos políticos se agarran de su fuero, se sienten intocables, como haciendo mofa del sistema; ya que les caiga todo el peso de la ley sin importar quién seas ni qué cargo ocupes.
Denisse Gutiérrez Camargo/Guadalajara
Los diputados y senadores no deben escudarse en el fuero. Estoy de acuerdo en retirarles esa protección. Prueba de ello, los dos presuntos implicados en delitos, Ricardo Anaya y Alejandro Moreno.
Salvador González Mojica/Ciudad de México
El Foro México
Sólo que se regule el fuero para que no se amparen en él los funcionarios que han cometido delitos, como el caso de Ricardo Anaya.
Jesús Rivas/Guadalajara
En mi opinión, el fuero que se les otorga a los funcionarios de los tres poderes debe ser eliminado porque es carta abierta para delinquir y no cumplir para lo que se les votó. No deben tener fuero como el presidente de la República.
Fernando Murillo Pacheco/Zapopan
Lo más probable es que lo bloqueen, pero sí es muy necesario; quien nada debe, nada teme.
Irma Torres/León
Es para que tanto diputados como senadores no se crean superiores a la gente común y corriente, además de que si llegan a cometer algún delito, sean juzgados en su momento y condenados, si el delito se les comprueba.
José Humberto Riosco/Cuernavaca
Los legisladores deben responsabilizarse de todas sus acciones, igual que cualquier ciudadano.
Bertha Alicia Baizábal Valerio/Veracruz
Estoy de acuerdo en que se les quite el fuero, ya que algunos políticos sinvergüenzas se esconden bajo este derecho para no enfrentar la justicia.
Laura Angulo/Ciudad Madero
Considero que sería un gran avance aprobar esta iniciativa para que los senadores y diputados entiendan que estamos hartos de la impunidad.
Ma. Eugenia Rodríguez/Toluca
Threads
El fuero se instituyó para proteger a diputados y senadores en sus dichos y actuaciones en los recintos legislativos. No como inmunidad para delinquir.
Ramón Alvarez Velázquez/Cuautitlán Izcalli
¡Es urgente eliminar el fuero! ¡Y eliminar a los plurinominales! Sería una forma de terminar con la corrupción.
Manuel Estrada/Ciudad de México
Si la Presidenta no tiene fuero, entonces que nadie lo tenga. Se intentó quitar en el sexenio de AMLO, pero PVEM y PT no quisieron, ojalá ahora sí) apoyen.
Antonio Ortega/San Luis Potosí
FaceBook: galvanochoa
Tiktok: galvanochoa
X: @galvanochoa
Instagram: galvanochoa
Correo: galvanochoa@gmail.com