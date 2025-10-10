El premio Nobel y la Global Sumud Flotilla

l Coloquio Internacional contra el colonialismo que se realizó en Caracas el pasado 4 de octubre, y al que asistieron 17 ponentes de 10 países de América Latina y el Caribe, además de 150 invitados de Asia, África y Europa, resolvió por aclamación en su plenaria una propuesta formulada por tres de los iniciadores del evento (Irene León, Carlos Figueroa y Abraham Nuncio), en el sentido de proponer a la Global Sumud Flotilla al Premio Nobel de la Paz.

Somos conscientes de lo contaminado que está ese galardón, y de que una de las candidaturas fue la autopropuesta por Donald Trump, una figura guerrerista, colonizadora e infractora de la convivencia pacífica entre las naciones y de las normas del derecho internacional, para recibirlo.

Por ello tomamos esa decisión, pues ningún movimiento de los gobiernos del mundo ha tenido mayor influencia en la movilización social en contra del genocidio al pueblo palestino por el régimen de Israel que el que produjo la flotilla.

Intensos y muy significativos fueron sus efectos para crear conciencia de cuáles son los estados terroristas que lo perpetran, como Estados Unidos, que habla de paz y no deja de vender armas y realizar ataques y bloqueos a países del sur global (Venezuela y Cuba).

No por nada los ataques de la prensa mercantil de todas las latitudes a la flotilla, ni sus genuflexiones al narcisismo de Trump de ser premiado con el Nobel.

Abraham Nuncio

Chao, Germán

¡Loas y fanfarrias! ¡Maromas, confeti, serpentinas y espantasuegras!

Germán Larrea no será dueño de Banamex. Los mexicanos podemos felicitarnos. ¡Bravo por ese pulgar hacia abajo!

Citi dijo de Larrea: “Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”.

Que se compre un pirulí.

José Blanco

La 4T debe expulsar a Israel de México

Si la llamada Cuarta Transformación impulsa y defiende una filosofía humanista, el despiadado bombardeo que ejecuta el gobierno de Israel sobre Gaza actualmente es el acto humanamente más deleznable, al igual que su violación a los tratados internacionales.

¡Alto al bombardeo genocida de Israel! ¡Defendamos a los palestinos!

Víctor M. Toledo

Denuncia a Marzuz por posible fraude

El 15 de mayo de 2019 firmé con Grupo Marzuz SA de CV., empresa dedicada a remates bancarios, un contrato para adquirir un inmueble, entregando 31 mil pesos. A más de seis años, no cumplieron con la entrega, por lo que el 21 de marzo de este año solicité la cancelación y que me devuelvan mi dinero.

Han pasado siete meses sin comunicación ni firma de rescisión; no contestan llamadas y sólo dan evasivas por correo, alegando retrasos del área contable. Resulta imposible establecer contacto con el propietario y representante de la empresa, José Luis Zubiate Nava, quien ha evitado responder a la situación.

Considero que Grupo Marzuz actúa con irresponsabilidad y falta de ética, incumpliendo compromisos y generando desconfianza.

Hago pública esta denuncia para advertir a otras familias sobre los riesgos de confiar sus recursos a esta empresa, que ha perjudicado el patrimonio que con tanto esfuerzo he construido para mis hijos, y solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero para que investiguen sus prácticas comerciales.