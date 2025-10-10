El premio Nobel y la Global Sumud Flotilla
l Coloquio Internacional contra el colonialismo que se realizó en Caracas el pasado 4 de octubre, y al que asistieron 17 ponentes de 10 países de América Latina y el Caribe, además de 150 invitados de Asia, África y Europa, resolvió por aclamación en su plenaria una propuesta formulada por tres de los iniciadores del evento (Irene León, Carlos Figueroa y Abraham Nuncio), en el sentido de proponer a la Global Sumud Flotilla al Premio Nobel de la Paz.
Somos conscientes de lo contaminado que está ese galardón, y de que una de las candidaturas fue la autopropuesta por Donald Trump, una figura guerrerista, colonizadora e infractora de la convivencia pacífica entre las naciones y de las normas del derecho internacional, para recibirlo.
Por ello tomamos esa decisión, pues ningún movimiento de los gobiernos del mundo ha tenido mayor influencia en la movilización social en contra del genocidio al pueblo palestino por el régimen de Israel que el que produjo la flotilla.
Intensos y muy significativos fueron sus efectos para crear conciencia de cuáles son los estados terroristas que lo perpetran, como Estados Unidos, que habla de paz y no deja de vender armas y realizar ataques y bloqueos a países del sur global (Venezuela y Cuba).
No por nada los ataques de la prensa mercantil de todas las latitudes a la flotilla, ni sus genuflexiones al narcisismo de Trump de ser premiado con el Nobel.
Abraham Nuncio
Chao, Germán
¡Loas y fanfarrias! ¡Maromas, confeti, serpentinas y espantasuegras!
Germán Larrea no será dueño de Banamex. Los mexicanos podemos felicitarnos. ¡Bravo por ese pulgar hacia abajo!
Citi dijo de Larrea: “Después de evaluar cuidadosamente la propuesta, incluyendo sin limitación consideraciones financieras y de certeza de la operación, hemos comunicado a Grupo México que Citi rechaza su oferta”.
Que se compre un pirulí.
José Blanco
La 4T debe expulsar a Israel de México
Si la llamada Cuarta Transformación impulsa y defiende una filosofía humanista, el despiadado bombardeo que ejecuta el gobierno de Israel sobre Gaza actualmente es el acto humanamente más deleznable, al igual que su violación a los tratados internacionales.
¡Alto al bombardeo genocida de Israel! ¡Defendamos a los palestinos!
Víctor M. Toledo
Denuncia a Marzuz por posible fraude
El 15 de mayo de 2019 firmé con Grupo Marzuz SA de CV., empresa dedicada a remates bancarios, un contrato para adquirir un inmueble, entregando 31 mil pesos. A más de seis años, no cumplieron con la entrega, por lo que el 21 de marzo de este año solicité la cancelación y que me devuelvan mi dinero.
Han pasado siete meses sin comunicación ni firma de rescisión; no contestan llamadas y sólo dan evasivas por correo, alegando retrasos del área contable. Resulta imposible establecer contacto con el propietario y representante de la empresa, José Luis Zubiate Nava, quien ha evitado responder a la situación.
Considero que Grupo Marzuz actúa con irresponsabilidad y falta de ética, incumpliendo compromisos y generando desconfianza.
Hago pública esta denuncia para advertir a otras familias sobre los riesgos de confiar sus recursos a esta empresa, que ha perjudicado el patrimonio que con tanto esfuerzo he construido para mis hijos, y solicitar la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financiero para que investiguen sus prácticas comerciales.
Gabriela Jacqueline López Villarreal
Senadora “desconoce realidad de campesinos migrantes en Canadá”
En una nota publicada antier, La Jornada informó que en la reunión interparlamentaria entre México y Canadá, la senadora de Morena Karina Ruiz reconoció “el programa de trabajadores agrícolas temporales instaurado por Canadá”. Sin embargo no explica qué reconoce: ¿el abuso laboral, físico y sexual que padecemos? ¿Nuestros malos salarios y terribles condiciones de vivienda?
Parece que la senadora no tiene interés en conocer la situación de los trabajadores en Canadá.
Además de sólo agradecer, hubiese aprovechado para solicitar la sustitución de este programa abusivo por uno que dignifique nuestro trabajo, reconozca nuestros aportes y nos compense como merecemos.
Ojalá en el futuro consulte con los migrantes en Canadá a [email protected] sobre qué es lo que nos ayudaría para aprovechar de mejor manera su puesto.
Guadalupe Herrera, Liliana Sánchez, Iris Vela, Jessica Cruz, Rafael Guzmán, Ramón Rodríguez, Lucas César Guzmán, Paul Miramontes, Mauro Nava y Carlos Canett, integrantes de la mesa directiva de trabajadores de Dignidad Migrante
Invitaciones
Encuentro en solidaridad con Cuba
Desde hoy hasta el domingo se realizará en la Ciudad de México el 11 Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba. Contaremos con la presencia de Mijaín López (pentacampeón olímpico), Aleida Guevara March, Elián González, Johana Tabloada y Frei Betto, entre otros. Los actos se realizarán en la plaza Francisco I. Madero, en Los Pinos), a partir de las 9 horas. Más información en la página de Facebook Encuentro Continental de Solidaridad con Cuba, o al WhatsApp 55-1652-7634.
Ana Rodrigo, Líbano Bretón, Aline Pérez, Esteban Rivero, Tamara Barra, integrantes del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba
Festival de las Resistencias en Neza
El Centro Educativo Cultural y de Organización Social y los abajo firmantes invitamos al Festival de las Resistencias India, Negra y Popular que se realizará el sábado 11 de octubre en la explanada municipal de Ciudad Nezahualcóyotl de 15 a 22 horas. Participan: con bordados (+43) Vivas en la Memoria, Biblioteca Infantil José Martí, Expo Zapata Zoom “Miradas de Resistencia”, talleres de danza africana, danza contemporánea, serigrafía y cosmética natural, lectura Poetas en Construcción, Stand Up con Paola Torres Segoviano, música y canto con Grupos Son de mi Tierra, Son Balché, Dueto Sol y Viento, Trova Jesús Jiménez y Son Solidaridad “Un son que nace del corazón”
Centro Educativo Cultural y de Organización Social (CECOS); Izquierda Democrático Popular(IDP); Unión Popular de Vendedores Ambulantes de Puebla (UPVA 28 de Octubre); Frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI); Movimiento Proletario Independiente (MPI); Frente de Escuelas Democráticas Febrero 25 (FEDEF-25); Parido Comunista de México Marxista Leninista PC de M (m-l); Agrupación ¡Las Periferias Existen Porque Resisten!; Agrupación Autonomía Periférica. https://www.facebook.com/Cecos.neza